Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: भाई होकर अरमान की हत्या करेगा कृष, भरी जवानी में विधवा होगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही अभिरा और अरमान पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है. कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अरमान मौत के मुंह में पहुंच जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: भाई होकर अरमान की हत्या करेगा कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 13 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी में कब क्या हो जाए ये तो भगवान भी नहीं बता सकते. शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) काफी मेहनत कर रहे हैं. अब ये मेहनत नजर भी आने लगी है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा के सामने विद्या अपनी जान देने की कोशिश करती है. विद्या की ये हकत देखकर अभिरा घबरा जाती है. अभिरा विद्या से वादा करती है कि वो उसके बेटे को वापस करके ही दम लेगी. दूसरी तरफ अभिरा की दोनों बेटियां अपने माता-पिता को करीब लाने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाने वाली हैं. काउंसलिंग के दौरान अभिरा और अरमान को एहसास होगा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक और तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी वजह से अभिरा के घर में बवाल खड़ा हो जाएगा.

अरमान की हत्या करने की कोशिश करेगा कृष

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा अरमान से बात करेगी. वो कहेगी कि अरमान को विद्या से बात करनी चाहिए. अभिरा अरामन को माफी देने तक के लिए बोल देगी. ये बात सुनकर अरमान इमोशनल हो जाएगा. अरमान कावेरी के सामने खूब रोएगा. जल्द ही अरमान विद्या को माफ कर देगा. दूसरी तरफ कृष अरमान से बदला लेने का फैसला करने वाला है. इस दौरान अभिरा को इस बात की भनक नहीं लगेगी. जल्द ही अरमान पर एक जानलेवा हमला होने वाला है. ऐसा होते ही पोद्दर परिवार में खलबली मच जाएगी.

अभिरा से माफी मांगेगी मायरा

अभिरा को खुश करने के लिए मायरा एक पार्टी का आयोजन करने वाली है. इस पार्टी में परिवार के सारे लोग शामिल होंगे. मौका मिलते ही मायरा अभिरा के पैरों में गिर जाएगी. अभिरा के सामने मायरा दावा करेगी कि जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था वो सालों से नफरत का सामना कर रही है. मायरा की बातें सुनकर अभिरा इमोशनल हो जाएगी. अभिरा को भी एहसास होगा कि अरमान के बिना विद्या की क्या हालत होती होगी. वहीं अरमान भी अपने परिवार को साथ देखकर खुश होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…