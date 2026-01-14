Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर की घटिया चाल से टूटेगा अभिरा का दिल, मायरा की बर्थडे पार्टी में होगा भयंकर तमाशा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होगा. मायरा की बर्थडे पार्टी में अभिरा और अरमान के बीच बहस होगी. ये सब मेहर की वजह से होगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की एक परेशानी खत्म होती है तो साथ ही दूसरी टेंशन की एंट्री उनकी जिंदगी में हो जाती है. मेहर मित्तल को अरमान केस जीता चुका है लेकिन अब मेहर ही अरमान और अभिरा के बीच की परेशानी बन गई है. शो में दिखाया गया कि मेहर अरमान को पाना चाहती है ताकि उसे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाए और इसीलिए वह मायरा की बर्थडे पार्टी के लिए एक शानदार केक बनवाती है, लेकिन पार्टी में नया तमाशा होगा. इस दौरान अरमान और अभिरा के बीच बहस होगी. आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताते हैं.

मेहर की वजह से टूटेगा अभिरा का दिल

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा की बर्थडे पार्टी के लिए अभिरा खुश होगी. सात साल के इंतजार के बाद वह अपनी बेटी का बर्थडे मना रही है. दादी सा उसकी खुशी समझ जाती है और फिर केक कटिंग का टाइम आता है. इस मौके पर अभिरा अपनी बेटी के लिए स्पेशल केक लाती है. मायरा अपनी मां के हाथ का बनाया हुआ केक कट ही करने वाली होती है कि पार्टी में मेहर मित्तल और उसके पिता की एंट्री हो जाती है. मेहर एक शानदार केक लेकर आती है, जिसे देख मायरा अभिरा का केक भूल जाती है और मेहर के लाए हुए केक की तरफ भाग जाती है. ये देखकर अभिरा का दिल टूट जाता है. अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिरा को मेहर की हरकत का बहुत बुरा लगता है.

अरमान,अभिरा और मायरा पर होगी मेहर की गंदी नजर

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा फूट फूटकर रोती है और कमरे में चली जाती है. इस मौके पर मेहर अभिरा को बेचारी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा वापिस आती है और उसे बताती है कि वह बेचारी तो नहीं है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि अभिरा मेहर को बेचारी शब्द पर करारा जवाब देती है और फिर मायरा के बर्थडे की केक कटिंग सेरेमनी शुरू होती है. मायरा मेहर का लाया हुआ केक काटती है लेकिन अरमान वो केक खाने से मना कर देता है और उसे समझाता है कि कैसे उसने अपनी मां का बनाया हुआ केक साइड कर दिया. इसके बाद मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अभिरा को सॉरी बोलती है. अभिरा भी उस पर ढेर सारा प्यार लुटाती है. इसके बाद तीनों मिलकर केक खाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं. इस मौके पर मेहर की स्माइल विद्या को काफी अजीब लगती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

