Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: फिर से मरने निकलेगी अभिरा, अरमान के आगे नाक रगड़ेगी कावेरी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा और अरमान एक और नए चैलेंज का सामना करने वाले हैं. अभिरा फिर से आफत में पड़ने वाली है. वहीं अरमान उसे बचाने निकल जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: फिर से मरने निकलेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि कड़ी मेहनत के बाद भी ये शो टीआरपी में खास कमाल नहीं दिखा पा रहा है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान मलकर संजय की पोल खोल देते हैं. कावेरी फैसला करती है कि अरमान फर्म को संभालेगा. वहीं अरमान अपने काम की सारी जिम्मेदारी अभिरा पर डालने का फैसला करता है. ये बात संजय को जरा भी पसंद नहीं आती है. दूसरी तरफ दिशा अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करती है. सब लोग घर में दिशा को नजरअंदाज करते हैं, इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभिरा की जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी.

ऑफिस में फंसेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा के सिर पर जिम्मेदारी आते ही कावेरी अपने ऑफिस पर पहुंच जाएगी. कावेरी के साथ साथ परिवार के बाकी लोग भी अभिरा का हौसला बढ़ाने जाएंगे. इस दौरान अभिरा अपने ऑफिस के केबिन में फंस जाएगी. इस केबिन में धूंआ फैल जाएगा. अरमान को पता चलेगा कि उसके परिवार के लोग और अभिरा केबिन में फंस गए हैं. ऐसे में अरमान अपनी परवाह किए बिना ऑफिस में घुस जाएगा.

अभिरा की जान बचाने निकलेगा अरमान

अरमान सबसे पहले चाबियां तलाशकर परिवार के लोगों को निकालेगा. जिसके बाद अरमान अभिरा को बचाने निकलेगा. इसी बीच दम घुटने की वजह से अभिरा बेहोश हो जाएगी. हिम्मत न होने के बाद भी अरमान अभिरा को गोद में उठाकर बाहर ले जाएगा. जल्द ही अभिरा को होश आएगा. तब तक अरमान की हालत खराब हो जाएगी. अरमान अभिरा को लेकर घर जाने वाला है. यहां पर अरमान अभिरा को साइकिल की सैर करवाएगा.

घुटनों के बल आएगी कावेरी

वहीं कावेरी अरमान से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली है. अभिरा दावा करेगा कि अरमान के साथ उसने गलत किया. दिशा पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत गलत था. कावेरी को माफ करने से अरमान मना करने वाला है. अभिरा अरमान को याद दिलाएगी कि कैसे कावेरी ने हर बुरे समय में उसका साथ दिया है. आखिरकार अरमान कावेरी को माफ करने के लिए राजी हो जाएगा. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…