Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की लाचारी का मजाक बनाएगा कृष, खौलेगा अभिरा का खून

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा का कृष से झगड़ा होने वाला है. अरमान की वजह से अभिरा कोर्ट में तांडव करने वाली है. वहीं कावेरी का भी दिमाग खराब होगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 June

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की टीआरपी इस समय गोते लगा रही है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) की लाख कोशिशों के बाद भी शो की टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अभिरा को एहसास होता है कि अरमान के इलाज के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं. ऐसे में अभिरा अरमान के लिए वीडियो बनाती है. दूसरी तरफ तान्या और दिशा की लड़ाई हो जाती है. दिशा बताने की कोशिश करती है कि कृष का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. कृष दिशा को जबान नहीं खोलने देता. वहीं अरमान अपने केस की हियरिंग के लिए चला जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

कोर्ट में सोएगा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, दवाईयों के नशे की वजह से अरमान सोने वाला है. अरमान को कोर्ट में बेसुध देखकर लोग हैरान हो जाएंगे. लोग अरमान के परिवार के लोगों को कोसने वाले हैं. कोई अभिरा को पोन करके सारी बात बताएगा. अभिरा अरमान को लेने निकल जाएगी. रास्ते में कावेरी अभिरा को जलील करने वाली है. अभिरा दावा करेगी कि वो कभी भी अरमान को माफी नहीं मांगने देगी. अभिरा भड़कक अरमा के पास जाएगी. अभिरा देखेगी कि अरमान सभी लोगों के बीच में सो रहा है.

अरमान को देखकर घबराएगी अभिरा

अरमान को सोते देखकर अभिरा घबरा जाएगी. कृष अभिरा के सामने अरमान के बारे में बकवास करने वाला है. कृष की बातें सुनकर अरमान का पारा हाई हो जाएगा. अभिरा सबके सामने कृष को खूब जलील करने वाली है. अभिरा दावा करेगी कि वो कृष को सबक सिखाकर रहेगी. कोई भी अरमान के बारे में बकवास नहीं कर सकता. अभिरा अरमान को लेकर अस्पताल जाने वाली है. अभिरा फैसला करेगी कि वो अरमान को केस नहीं लड़ने देगी.

अरमान की जाएगी याददाश्त

अरमान ये मानने में बहुत देर कर देगा कि वो बीमार है. अरमान दिखावा करेगा कि सब कुछ ठीक है. अरमान की ये हरकत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है. जल्द ही अरमान की तबियत बिगड़ेगी और उसकी याददाश्त चली जाएगी. अभिरा अरमान को ठीक करने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…