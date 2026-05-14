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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को जमकर जलीकटी सुनाएगा अरमान, अपने ही पैर पर मारेगा कुल्हाड़ी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा और अरमान के बीच एक बार फिर से झगड़ा होने वाला है. इस बार अभिरा अरमान से नाराज होने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 14, 2026 8:52 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को जमकर जलीकट सुनाएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 14 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अभिरा और अरमान एक छत के नीचे रहने लगे हैं. हालांकि साथ रहने के बाद भी अभिरा और अरमान के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अभिरा अरमान को विद्या से बात करने के लिए कहती है. अरमान ये बात सुनकर भड़क जाता है. अरमान अभिरा को याद दिलाता है कि विद्या ने उसके साथ क्या किया था. इसी बीच अरमान का अभिरा से झगड़ा हो जाता है. अरमान रोता हुआ कावेरी के पास जाता है. अरमान उसे बताता है कि वो कैसा फील कर रहा है. ऐसे में कावेरी अरमान को दिल की बात सुनने के लिए कहती है. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक नया बदलाव देखने को मिलने वाला है.

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अरमान से नाराज होगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा बार बार अरमान को विद्या से माफी मांगने के लिए कहेगी. गे के दौरान भी अभिरा और अरमान की बहस होने वाली है. जिसके बाद दोनों अपने काउंसलर के पास जाएंगे. यहां पर अरमान अभिरा की गलतियां गिनाने वाला है. इस बार काउंसलर भी अरमान को सही बताएगी. खुद की गलतियां सामने आते ही अभिरा नाराज होने वाली है. अभिरा अरमान के पास से उठ चली जाएगी.

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तान्या को सच्चाई का आइना दिखाएगा अरमान

दूसरी तरफ तान्या इस बात से परेशान हो जाएगी कि आखिरकार कृष उसे बॉसी नेचर वाला क्यों समझता है. वहीं कृष अपना गुस्सा ऑफिस के लोगों पर निकालने वाला है. कृष साबित कर देगा कि वो किसी का सगा नहीं हो सकता. अभिरा एक बार फिर से परिवार के सामने कृष को जलील करेगी. दूसरी तरफ अरमान तान्या को हौसला रखने के लिए कहेगा. अरमान तान्या को याद दिलाएगा कि कैसे वो अकेले अपने दम पर भाई का पूरा बिजनेस संभाल रही है.

अरमान को होगा गलती का एहसास

इसी बीच अरमान को इस बात का एहसास होगा कि उसने शायद अभिरा को ज्यादा सुना दिया है. अरमान अभिरा को मनाने की कोशिश करने वाला है. अभिरा भी अरमान को जमकर नखरे दिखाने वाली है. अभिरा बच्चों के आगे अरमान को जरा भी भाव नहीं देगी. वहीं अरमान अभिरा के आगे हाथ पैर जोड़ने वाला है. वो विद्या से भी माफी मांगेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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