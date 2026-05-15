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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान को उसकी औकात दिखाएगी अभिरा, मायरा के सीने पर लोटेंगे सांप

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 15 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही अभिरा और अरमान के बीच फिर से जंग छिड़ने वाली है. ऐसे में मायरा का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: May 15, 2026 8:45 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान को उसकी औकात दिखाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 15 May: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक उतार-चढ़ाव आ रहे हैं. अभिरा और अरमान अपने टूटे रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अरमान और अभिरा को अब भी नहीं पता कि आगे चलकर उनके साथ क्या होगा. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी में अब तक आपने देखा, दिशा कृष और तान्या के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है. ये बात जानकर कृष भड़क जाता है. कृष दावा करता है कि दिशा उसके बारे में कुछ नहीं जानती. ऐसे में उसे घर के इस मामले से दूर रहना चाहिए. अभिरा आकर कृष को जलील करती है. अभिरा दावा करती है कि दिशा भी इसी परिवार का हिस्सा है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है.

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अरमान और अभिरा को मिलने वाला है एक और मौका

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मुक्ति, मायरा और कावेरी मिलकर अभिरा और अरमान को एक करने का प्लान बनाने वाले हैं. मुक्ति और मायरा, अभिरा और अरमान के सामने बहाना बनाने वाली है. दोनों, अभिरा और अरमान, को बहाने से साथ भेज देंगी. इस दौरान अभिरा और अरमान को एक पुरानी कार दिखेगी, जहां पर उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी. अपने बच्चों का ये सरप्राइज देखकर अभिरा और अरमान इमोशनल हो जाएंगे.

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अरमान को औकात दिखाएगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में पुरानी कार देखकर अरमान खुश होने वाला है. वो पुरानी यादों में को जाएगा. वहीं मुक्ति, मायरा और कावेरी छिपछिपकर अभिरा और अरमान को देखने वाले हैं. अरमान अभिरा को भी कार की सवारी करने के लिए कहेगा. जैसे ही अरमान अभिरा के सामने हाथ बढ़ाएगा वैसे ही वो रुक जाएगी. अभिरा अरमान के साथ कार में जाने से मना कर देगी. वो कहेगी कि अभिरा और अरमान का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा.

मुक्ति, मायरा और कावेरी का टूटेगा दिल

अरमान और अभिरा की हरकतें मुक्ति, मायरा और कावेरी देखने वाली हैं. अभिरा की तीखीं बातें मुक्ति, मायरा और कावेरी को बुरी लगने वाली हैं. हालांकि इस बार मुक्ति, मायरा और कावेरी चुप रहेंगी और तमाशा देखेंगी. हालांकि कुछ देर में ही अरमान अभिरा को मना ले जाएगा. जिसके बाद अरमान और अभिरा फिर से रोमांस करते नजर आएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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