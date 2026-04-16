Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की पीठ में फिर खंजर घोंपेगा कृष, ऐसे चोरी करेगा सारे सबूत...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है क कहानी में मेहर की पोल खुल चुकी है. हालांकि मेहर की वजह से मायरा एक नई मुसीबत में फंस गई है. जल्द ही कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभिरा एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 April 2026: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए मेकर्स काफी मेहनत कर रहे हैं. मेकर्स जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शो की रेटिंग के और भी बुरे हाल हो जाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं, मायरा पर मेहर को सीढ़ियों से धक्का देने का आरोप लगा रहा है. वहीं मेहर का सच सामने आने के बाद मायरा को सदमा लग गया है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, मेहर की वजह से मायरा जेल पहुंच जाती है. यहां पर मायरा खूब बहाती है. अरमान अपनी बेटी की मदद करने जाता है. दूसरी तरफ अभिरा को भी होश आ जाता है. होश में आते ही अभिरा सबसे पहले मायरा के बारे में सवाल करती है. अभिरा को पता चलता है कि मायरा जेल में है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

मायरा की मदद करेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अरमान मायरा से कहेगा कि वो अपनी स्टेटमेंट बदल दे. अरमान मायरा को बताएगा कि बचने का केवल एक ही रास्ता है. उस कोर्ट में कहना होगा कि खुद को बचाने के चक्कर में माया ने मेहर को धक्का दे दिया. ये बात सुनकर मायरा को सदमा लग जाएगा. इसी बीच अभिरा मायरा के पास पहुंच जाएगी. अभिरा दावा करेगी कि मायरा कोर्ट में झूठ नहीं बोलेगी. सालों बाद मायरा अभिरा को मां कहकर बुलाने वाली है. अभिरा के सामने मायरा खुद को पागल बताएगी. वो खुद को मेहर पर भरोसा करने के लिए कोसने वाली है. ऐसे में अभिरा मायरा का केस लड़ने का ऐलान करने वाली है. ये बात सुनकर मायरा इमोशनल हो जाएगी.

सबूत चोरी करेगा कृष

अभिरा अरमान मिलकर मायरा को बचाने के लिए निकलने वाले हैं. इस दौरान दोनों सबूत जमा करेंगे ताकि अपन बेटी को बचा सकें. हालांकि मौका मिलते ही कृष ये सबूत चोरी करने वाला है. इतना ही नहीं कृष परिवार सेये बात छिपाएगा. हालांकि कृष की पत्नी जान जाएगी कि वो मेहर के साथ परिवार की सारी डिटेल्स शेयर कर रहा था. ये बात जानकर तान्या कृष की अच्छे से क्लास लगाने वाली है. वहीं अभिरा को इस बात की टेंशन हो जाएगी कि अगर वो मायरा को नहीं बचा पाई, तो क्या होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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