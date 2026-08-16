Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: बुढ़ापा आने से पहले ही सठियाएगी अभिरा, उठाएगी मायरा पर हाथ

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता. बताया जा रहा है कि जल्द ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के तेवर बदलने वाले हैं, जिसकी वजह से मायरा की परेशानियां बढ़ जाएंगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: बुढ़ापा आने से पहले ही सठियाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 August) की कहानी में मायरा बुरी तरह फंस गई है. परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि मायरा और अरमान ने मिलकर कबीर को गायब किया है. ये आरोप लगते ही मायरा जेल पहुंच जाती है. संजय परिवार के सामने अभिरा को जलील करता है. वो दावा करता है कि अभिरा की वजह से मायरा हाथ से निकल गई है. घर में जमकर तमाशा होता है. वहीं दूसरी तरफ अभिरा अपनी बेटी को बचाने के लिए मोर्चा खोल देगी. अभिरा दावा करती है कि वो हर हालत में सच का पता लगाकर ही दम लेगी. वहीं अरमान को इस बात का अफसोस होगा कि उसने अकेले मायरा को जयपुर जाने के लिए कहा. अभिरा भी आंसू बहाने वाली है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में बवाल मचने वाला है. पहली बार अभिरा अपनी ही बेटी को पीटने वाली है.

इस बात का मातम मनाएगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा रह रहकर पछतावे की आग में जलने वाली है. अभिरा दावा करेगी कि उसकी ढील ने मायरा को बिगाड़ दिया है. ऐसे में अरमान अभिरा को शांत करने के लिए कहता है. अभिरा अरमान के सामने जमकर आंसू बहाती है, अभिरा कहती है कि उसकी वजह से मायरा मुसीबत में फंसी है. अरमान अभिरा को बेस्ट मम्मी बताएगी. अरमान कहेगा कि वो बच्चों को ताले में नहीं रख सकता.

मायरा को बदनाम करेगा कबीर का ताऊ

कबीर के गायब होते ही उसके ताऊ का पारा हाई हो जाएगा. ऐसे में वो एक रिपोर्टर को बुलाने वाला है. ये रिपोर्टर सबके सामने मायरा को एक्सपोज कर देगा. दावा किया जाएगा कि मायरा अपने ही रिश्तेदार को स्टॉक कर चुकी है. ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाएगी. रातों रात मायरा का नाम बदनाम होने वाला है. ये बात जानकर अरमान का पारा हाई हो जाएगा. मायरा का घर से निकलना दूभर हो जाएगा. हालांकि कबीर का पिता अपने भाई को रोकने की पूरी कोशिश करेगा.

मायरा को चांटा जड़ेगी अभिरा

जल्द ही कबीर को अभिरा तलाश लेगी. जल्द ही अभिरा को पता चलेगा कि मायरा कबीर के काफी करीब जा चुकी है. ये बात जानकर अभिरा का पारा हाई होने वाला है. बिना देर किए अभिरा मायरा के गाल पर तमाचा मारने वाली है.