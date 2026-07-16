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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर ओखली में सिर डालेगा अरमान, लगने वाली है अभिरा का लंका

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की जिंदगी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. यही वजह है जो आने वाले समय में अरमान एक और बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है. अरमा के चक्कर में अभिरा भी फंसेगी.

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By: Shivani Duksh | Published: July 16, 2026 8:26 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर ओखली में सिर डालेगा अरमान, लगने वाली है अभिरा का लंका

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर ओखली में सिर डालेगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय बवाल मचा हुआ है. अरमान समय के साथ ठीक होने लगा है. ऐसे में अरमान ने बिजनेस में अभिरा की मदद भी करनी शुरू कर दी है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, पोद्दार परिवार के लोग फैमिली अवॉर्ड नाइट होस्ट करने का ऐलान करते हैं. परिवार के लोग उदयपुर के नामचीन लोगों को इस फंक्शन में बुलाते हैं. इस दौरान अभिरा अपने बच्चों पर प्यार लुटाती है. वहीं अरमान भी बनठकर अभिरा के पास जाता है. यहां पर एक फूड कुकिंग कॉम्पिटिशन का ऐलान किया जाता है जिसमें परिवार की दादियों को खाना बनाना होगा. परिवार के लोग सबका हलवा चखकर अपने परिवार के सदस्य को जिताएंगे. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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ऑफिस में फंसेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, फूड कॉम्पिटिशन के बीच में ही अरमान की भानू के साथ बहस हो जाएगा. अरमान दावा करेगा कि वो भानू को हराकर ही दम लेगा. भानू भी अरमान को तेवर दिखाएगा. अरमान के हाल देखकर अभिरा परेशान हो जाएगी. दूसरी तरफ कावेरी हलवा बनाने की तैयारी करेगी. कुकिंग कॉम्पिटिशन में जाने से ठीक पहले कावेरी की दवा गिर जाएगी. विद्या दवा तलाशने में कावेरी की मदद करेगी. इसी बीच अभिरा और अरमान कावेरी के पास पहुंच जाएंगे. वो कावेरी के हाथ में दवा देखकर परेशान हो जाएंगे, सच जानने के लिए अरमान गूगल करने वाला है.

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कावेरी को विनर बनाएगा अरमान

अरमान जान जाएगा कि कावेरी बीमार है. जिसके बाद कावेरी कुकिंग कॉम्पिटिशन में जाएगी. कुकिंग कॉम्पिटिशन में परिवार का कोई भी सदस्य कावेरी के हाथ के हलवे को नहीं पहचान पाएगा. अरमान के लिए कावेरी बिना किशमिश का हलवा बनाएगी. ऐसे में कुकिंग कॉम्पिटिशन में अरमान चुटकी में सच का पता लगा लेगा. अरमान की वजह से कावेरी कुकिंग कॉम्पिटिशन जीतने वाली है.

अरमान के आगे झुकेगा कृष

अरमान की वजह से परिवार की नाक कटने से बच जाएगी. ऐसे में अभिरा और अरमान से परिवार के सारे लोग माफी मांगने वाले हैं. इस दौरान कृष मानेगा कि उसने अरमान के साथ गलत किया है. इस दौरान कृष अपनी पत्नी को भी रोकने की कोशिश करने वाला है. कृष दावा करेगा कि वो खुद को पूरी तरह से बदलने वाला है. हालांकि तान्या उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करेगी. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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