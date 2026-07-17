Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा पर लगेगा किसी की कोख उजाड़ने का आरोप, घर में जमकर होगा कलह

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा ससुराल में एक बार फिर से बदनाम होने वाली है. इस बार अरमान नहीं बल्कि अभिरा पर आरोप लगने वाला है. माना जा रहा है कि जल्द ही शो में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा पर लगेगा किसी की कोख उजाड़ने का आरोप

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 July: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी में लगातार बदलाव आ रहे हैं. पोद्दार परिवार के साथ रहने के बाद भी अरमान और अभिरा की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अरमान का परिवार फैमिली अवॉर्ड नाइट होस्ट करता है. इस दौरान कावेरी अरमान के लिए हलवा बनाती है. अरमान चुटकियों में बता देता है कि कावेरी ने कौन सा हलवा बनाया है. दूसरी तरफ परिवार के लोग अरमान को देखकर इमोशनल हो जाएंगे. सभी लोग अरमान से माफी मांगने वाले हैं. कृष भी अरमान के आगे हाथ जोड़ेगा. कृष दावा करेगा कि उसने अरमान के साथ गलत किया था. इसी बीच सीरियल'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.

मुक्ति के बाल जाएंगे कट

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कॉम्पिटिशन के दौरान अरमान जीतने वाला है. जीतने के लिए अरमान बड़ी मेहनत करेगा. कृष दूर खड़े होकर अपने भाई को चीयर करता है. जिसके बाद मुक्ति और मायरा बाकी लड़कियों के साथ कॉम्पिटिशन करने वाली हैं. मायरा तो जीत जाएगी लेकिन मुक्ति इन लड़कियों के बीच फंसने वाली है. ये लड़कियां मुक्ति के बाल कट कर देंगी. ऐसा होते ही मुक्ति का दिमाग खराब होने वाला है.

मुक्ति खोलेगी ये राज

मुक्ति खुद को छिपाने के लिए दुपट्टे का सहारा लेगी. इस दौरान मुक्ति दावा करेगी कि वो अरमान अभिरा की सगी बेटी नहीं है. यही वजह है जो परिवार के लोग मुक्ति को अपना नहीं पाए थे. बाल जाते ही मुक्ति को याद आएगा कि उसे अपनी रिच फैमिली की तरह ही दिखना है क्योंकि वो उनका सगा खून नहीं है.

अभिरा पर लगने वाले हैं आरोप

जल्द ही दिशा पर एक नया मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में दिशा का मिसकैरेज हो जाएगा. ऐसा होते ही अभिरा पर आरोप लगने वाले हैं. दिशा आरोप लगाएगी कि उसका बच्चा अभिरा की वजह से मरा है. बिना कुछ किए अभिरा पर खून का इल्जाम लग जाएगा. ये बात जानकर अरमान का एक बार फिर से खून खौलने वाला है. अरमान अभिरा को सही साबित करने के लिए एक बार फिर से परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा. वहीं अभिरा सच जानने की कोशिश करेगी कि आखिर सच क्या है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…