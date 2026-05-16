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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: दिशा के पैरों में पड़ने से मना करेगा कृष, तीन भाईयों के बीच पड़ेगी फूट

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में दिशा और कृष की वजह से एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है. आर्यन की वजह से घर में जबरदस्त झगड़ा होगा. ऐसे में अरमान और अभिरा की दूरियं बढ़ जाएंगी.

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By: Shivani Duksh | Published: May 16, 2026 8:24 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की गर्दन दबोचेगी ये हसीना

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 16 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) सालों से टीवी की दुनिया पर राज कर रहा है. इतने साल बीत जाने के बाद भी मेकर्स इस शो को बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाल में ये हो चुका है कि इस शो के सीजन आ रहे हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हो रही है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) अभिरा और अरमान बनकर फैंस का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, मायरा कावेरी के साथ मिलकर अभिरा और अरमान को मिलाने की कोशिश करती है. जैसे ही अभिरा और अरमान को इस बात की भनक लगती है वैसे ही हंगामा मच जाता है. अभिरा अरमान के साथ समय बिताने से मना कर देती है. इसी बीच अभिरा और अरमान की जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला है जिसकी वजह से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा.

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अरमान और अभिरा के घर में होगी पार्टी

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मुक्ति, मायरा और कावेरी का प्लान बर्बाद होने वाला है. जिसके बाद परिवार के लोग कावेरी का जन्मदिन मनाने वाले हैं. इस पार्टी को कव्वाली की थीम दी जाएगी. कृष भी अपने बाप के साथ इस पार्टी में जाएगा. यहां पर अरमान और अभिरा को रोमांस करने का मौका मिलने वाला है. परिवार के सामने अरमान और अभिरा शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं. इस दौरान अरमान और अभिरा को एहसास होगा कि वो आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं.

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कृष और आर्यन का होगा झगड़ा

अरमान और अभिरा की पार्टी तबाह होने वाली है. कृष परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी करेगा. इसी बीच आर्यन आकर कृष के मुंह पर चांटा मारेगा. आर्यन पूछेगा कि क्या सोचकर उसने दिशा के साथ बदसलूकी की. बदले में कृष भी अपने भाई को पीटने की कोशिश करेगा. इसी बीच अरमान बीच में आकर आर्यन को बचाएगा. एक बार फिर से तीनों भाईयों के बीच झगड़ा हो जाएगा. इस बार कावेरी कृष को सपोर्ट करेगी.

दिशा अभिरा की होगी दुश्मनी

वहीं अभिरा भी कृष को ही सही बताने वाली है. दूसरी तरफ दिशा अभिरा को अपना दुश्मन मानना शुरू कर देगी. जल्द ही दिशा अभिरा के लिए सिरदर्द बनने वाली है. वहीं अरमान भी अभिरा से खफा हो जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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