Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पछतावे की आग में जलेगा अरमान, पकड़ेगा अभिरा के पैर...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी से मेहर का पत्ता साफ हो चुका है. हालांकि मेहर का बाप अब भी अरमान के गले की फांस बना हुआ है. वहीं अरमान सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 18 April 2026: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) ने इस समय टीआरपी में बवाल मचा रखा है. मेहर की मौत ने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की रेटिंग को बढ़ा दिया है. हालांकि अब भी अरमान और अभिरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, मेहर की मौत हो चुकी है. मेहर की मौत का इल्जाम मायरा पर लगा है. अब अभिरा को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपनी बेटी को बचाए. वहीं अरमान भी पछतावे की आग में जल रहा है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, अभिरा मायरा का केस लड़ने के लिए राजी हो जाती है. दूसरी तरफ अरमान अपनी बेटी को कातिल बताने की कोशिश करता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

मेहर के बाप को पीटेगा अरमान

जल्द ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अरमान का खून खौल जाएगा. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान अभिरा से अकेले में बात करेगा. इस दौरान अरमान को इस बात का एहसास होगा कि अभिरा पर भरोसा न करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी. अरमान बिना डरे अभिरा के सामने खड़े होकर माफी मांगने वाला है. अरमान कहेगा कि आगे वो हमेशा अभिरा की बात पर भरोसा करेगा. अरमान अभिरा को फिर से नई जिंदगी शुरू करने के लिए भी कहेगा. इसी बीच मेहर का बाप अरमान के पास जाएगा. वो मायरा को जान से मारने की धमकी देने वाला है. ये बात सुनकर अरमान का पारा हाई हो जाएगा. अरमान बिना देर किए मेहर के बाप को पीटना शुरू कर देगा.

अभिरा को होने वाली है घबराहट

मेहर का बाप कहेगा कि जेल से आने के बाद मायरा जिंदा लाश बन जाएगा. अभिरा जबरदस्ती अरमान को अपने साथ ले जाएगी. इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाएगी. तब तक अरमान और अभिरा वहां से चले जाएंगे. मेहर का बाप जानबूझकर अरमान को भड़काएगा ताकि मायरा के साथ उसे भी जेल भेज सके. हालांकि अभिरा ऐसा नहीं होने देगी. मेहर की बात की बातें अभिरा को डरने वाली हैं. अभिरा समझ जाएगी कि ये मामला उतना साफ नहीं है जिसना दिखाई दे रहा है. अभिरा को डर लगेगा कि क्या वो सच में मायरा को बचा पाएगी या फिर नहीं... एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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