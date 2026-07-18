google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा संजय, घर छोड़कर भागेगी तान्या...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा संजय, घर छोड़कर भागेगी तान्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान एक बार फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हैं. इस बार संजय अभिरा का दिमाग खराब करेगा. वहीं तान्या भी अपने ससुराल को छोड़कर जाने वाली है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 18, 2026 8:00 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा संजय, घर छोड़कर भागेगी तान्या

yeh rishta kya kahlata hai

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान एक बार फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हैं. इस बार संजय अभिरा का दिमाग खराब करेगा. वहीं तान्या भी अपने ससुराल को छोड़कर जाने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा पर लगेगा किसी की कोख उजाड़ने का आरोप, घर में जमकर होगा कलह
Also Read

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा पर लगेगा किसी की कोख उजाड़ने का आरोप, घर में जमकर होगा कलह

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Dhamaal 4 Box Office Day 8: The Odyssey के सामने अजय देवगन ने लगाई दहाड़, बॉक्स ऑफिस पर कूटे इतने करोड़

Next Story

Dhamaal 4 Box Office Day 8: The Odyssey के सामने अजय देवगन ने लगाई दहाड़, बॉक्स ऑफिस पर कूटे इतने करोड़