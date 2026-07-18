Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा संजय, घर छोड़कर भागेगी तान्या...
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा संजय, घर छोड़कर भागेगी तान्या
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान एक बार फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हैं. इस बार संजय अभिरा का दिमाग खराब करेगा. वहीं तान्या भी अपने ससुराल को छोड़कर जाने वाली है.
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान एक बार फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हैं. इस बार संजय अभिरा का दिमाग खराब करेगा. वहीं तान्या भी अपने ससुराल को छोड़कर जाने वाली है.