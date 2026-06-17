Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रोड साइड रोमियो बनकर बुरा फंसेगा अरमान, अभिरा की वजह से सुनने पड़ेंगे ताने

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में लगातार समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है. अभिरा और अरमान की वजह से सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी उलझ रही है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, मायरा को पता चल जाता है कि कावेरी ने क्यों अरमान और अभिरा को घर से निकाला है. ये बात जानकर मायरा का पारा हाई हो जाता है. ऐसे में मुक्ति और मायरा दोनों ही कावेरी की क्लास लगा देती हैं. परिवार के लोग मुक्ति और मायरा को चुप रहने के लिए कहते हैं. हालांकि मुक्ति और मायरा लड़कियों के राइट्स की बात करती हैं. मुक्ति और मायरा दावा करती हैं कि दिशा झूठ बोल रही है, ये बात सामने आते ही परिवार के लोगों के बीच हंगामा मचने वाला है. इसी बीच मुक्ति और मायरा की जिंदगी में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है.
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा परिवार के सामने मुक्ति और मायराक डांट लगाएगी. परिवार का झगड़ा खत्म करके अभिरा और अरमान अकेले में समय बिताने वाले हैं. इस दौरान अरमान अभिरा के सथ सड़क पर रोमांस करने वाला है, इस दौरान लोग अरामन को खरीखोटी सुनाने वाले हैं. आसपास के लोग कहेंगे कि पोद्दार परिवार का बेटा पागल हो गया है.
जल्द ही अभिरा के पास एक फोन आने वाला है. फोन पर एक आदमी अभिरा को एक केस देने वाला है. इस केस को लड़ने के बदले अभिरा को मुंहमांगी रकम मिलने वाली है. अभिरा को पता चलेगा कि तान्या को कृष धोखा दे रहा है. जल्द ही अभिरा कृष के मुंह पर तलाक के पेपर्स मारने वाली है. परिवार के सामने अभिरा खुलासा करेगी कि कृष का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है. ये बात जानकर कावेरी को सदमा लग जाएगा.
वहीं कृष भी अभिरा पर भड़कने वाला है. परिवार के सामने तान्या आंसू बहाएगी. इससे एक बात साफ हो जाएगी कि कृष की पोल तान्या के सामने खुल जाएगी. दूसरी तरफ अरमान को फिर से चक्कर आने शुरू हो जाएंगे. जल्द ही अरमान परिवार के लोगों को पहचानने से इनकार कर देगा. अरमान का हाल देखकर कावेरी को एहसास होगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…