Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को हासिल करने के लिए आखिरी दांव खेलेगा अरमान, घर में खूब होगा क्लेश

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिशा और कृष का झगड़ा विकराल रुप ले चुका है. वहीं दूसरी तरफ अरमान एक बार फिर से बुरी तरह फंसने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा को हासिल करने के लिए आखिरी दांव खेलेगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 17 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) टीवी के उन शोज में से एक है जिसमें रोजाना झगड़े होते हैं. आए दिन इस शो की कहानी में बवाल हो जाता है. अगर घर में पार्टी है फिर से महाभारत का होना तय है. इस समय भी समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में कावेरी का जन्मदिन मनाया जा रहा है. कावेरी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर ही रही होती है कि इसी बीच कृष और आर्यन का झगड़ा हो जाता है. दोनों मिलकर घर में खूब तमाशा करते हैं. ऐस में अरमान आर्यन का साथ देता है. वहीं आर्यन भी गुस्से में कृष को चांटा जड़ देता है. जल्द ही कृष और आर्यन का ये गुस्सा विकराल रुप लेने वाला है. जिसकी वजह से सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में खूब ड्रामा देखने को मिलेगा. अरमान को एहसास होगा कि उसके परिवार में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता है.

अरमान और अभिरा के बीच होगी बहस

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, गुस्से में आर्यन, घर के दामाद को ही धक्का दे देगा. धक्का खाते ही कृष का बाप कावेरी को सुनाने लग जाएगा. ऐसे में कृष और आर्यन के झगड़े में कावेरी आर्यन की गलती बताने वाली है. ये बात सुनकर अरमान आर्यन के सपोर्ट में उतरेगा. अरमान दावा करेगा कि कोई भी किसी से माफी नहीं मांगने वाला है. ये बात सुकर अभिरा भड़क जाएगी. अभिरा दावा करेगी कि आर्यन को कृष से माफी मांगनी चाहिए.

घर छोड़कर जाएगी दिशा

पार्टी में दिशा के मायके वालों को सारा सच पता चल जाएगा. आर्यन को लड़ता देखकर परिवार के लोग दिशा को अपने साथ ले जाएंगे. वहीं पोद्दार परिवार के लोग कहेंगे कि सारी गलती दिशा की है. दिशा को कृष और तान्या के मामले में परिवार से बात करनी थी. खुद नाक नहीं अड़ानी थी. ये बात सुनकर आर्यन का पारा हाई हो जाएगा. वो कृष से माफी मांगने से इनकार कर देगा.

अभिरा को पाने के लिए आखिरी दांव खेलेगा अरमान

जल्द ही विद्या भी राशन-पानी लेकर अभिरा के पीछे पड़ जाएगी. विद्या अरमान को बताने की कोशिश करेगी कि घर में जो भी हो रहा है उसमें गलती अभिरा की है. ऐसे में अरमान विद्या पर भड़क जाएगा. अरमान विद्या की कोई भी बात मानने से इनकार करेगा. अरमान दावा करेगा कि जो प्यार करता है वो प्यार पर शक नहीं करता. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…