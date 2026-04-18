ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर अपने प्यार की बलि चढ़ाएगी अभिरा, अकेला सड़ेगा अरमान...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर अपने प्यार की बलि चढ़ाएगी अभिरा, अकेला सड़ेगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 18 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी से मेहर की जान जाते ही अरमान की आंख खुल जाएगी. ऐसे में अरमान एक बार फिर से अभिरा के पास जाने की कोशिश करने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 18, 2026 7:16 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर अपने प्यार की बलि चढ़ाएगी अभिरा, अकेला सड़ेगा अरमान
एक बार फिर अपने प्यार की बलि चढ़ाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 18 April 2026: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) पर बहुत मेहनत कर रहे हैं. हालांकि शो में अब भी अरमान और अभिरा मिल नहीं पा रहे हैं. मेहर के जाने के बाद भी दोनों के बीच की दूरियां बनी हुई हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, मायरा पुलिस के सामने स्टेटमेंट देती है, मायरा की वजह से अभिरा और अरमान के बीच बहस होती है. इसी बीच मेहर का बाप आकर अरमान को धमकी देता है. अरमान मेहर के बाप को पीटता है. पुलिस के आते ही अभिरा अरमान को अपने साथ ले जाती है. वहीं दूसरी तरफ मायरा अभिरा की खूब तारीफ करती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. जल्द ही अभिरा कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से अरमान का दिल टूट जाएगा.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पछतावे की आग में जलेगा अरमान, पकड़ेगा अभिरा के पैर

मायरा को बचाने के लिए कोर्ट जाएगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा मायरा का केस लड़ने का फैसला करेगी. ये बात जानकर विद्या को मिर्ची लगने वाली है. परिवार के सामने विद्या एक बार फिर से अभिरा को जलील करने वाली है. दूसरी तरफ अभिरा केस लड़े की तैयारी करेगी. कोर्ट में अभिरा मायरा की वकील बनकर एंट्री करने वाली है. अपनी मां को देखकर मायरा इमोशनल हो जाएगी. हालांकि कोर्ट में मायरा की शक्ल देखकर अभिरा घबराने वाली है. कोर्ट की हेयरिंग के दौरान अरमान और अभिरा करीब आने वाले हैं. दोनों मिलकर मेहर के खिलाफ सबूत जमा करेंगे.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की पीठ में फिर खंजर घोंपेगा कृष, ऐसे चोरी करेगा सारे सबूत

अरमान को ठुकराएगी अभिरा

अरमान अभिरा से एक बार फिर से शादी करने के लिए कहने वाला है. ये बात सुनकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. इस बार अभिरा अरमान की बातों में नहीं आएगी. अभिरा दावा करेगी कि वो अरमान को केवल दोस्त की तरह देखती है अभिरा अरमान के साथ शादी करने तक से मना कर देगी. अभिरा की बातें अरमान का दिल तोड़ने वाली हैं. वहीं दूसरी तरफ मेहर का बाप मायरा के हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा. वोकोर्ट में खड़े होकर मायरा के खिलाफ बात करने वाला है. ऐसे में अभिरा की मुश्किल बढ़ जाएगी. एक समय ऐसा भी आएगा जब अभिरा को लगेगा कि वो मायरा को नहीं बचा पाएगी. इस बुरे समय में अरमान ढ़ाल की तरह अभिरा के साथ खड़ा हो जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर के मर्डर केस में फंसी मायरा, क्या अरमान की अभिरा बचा पाएगी अपने परिवार की इज्जत?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Rohit Purohit Samridhii Shukla Tv Trp Yeh Rishta Kya Kehlata Hai