Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के सामने कैंची की तरह जबान चलाएगा कृष, नई मुसीबत को देगा दावत

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 18 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान तान्या के सपोर्ट में उतर आएंगे. जिसकी वजह से परिवार के लोगों के बीच जमकर झगड़ा होने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के सामने कैंची की तरह जबान चलाएगा कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 18 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता... समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में आए दिन कोई न कोई ड्रामा होता रहता है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, मुक्ति और मायरा अपने पिता को जमकर सपोर्ट करती हैं. वहीं अभिरा भी कावेरी पर भड़क जाती है. अभिरा अरमान को आराम करने के लिए कहती है. इस दौरान अभिरा तान्या से भी मुलाकात करती है. तान्या अभिरा को बताती है कि वो कृष को तलाक देने वाली है. रो रोकर तान्या अभिरा को सारी बात बताती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और नया ड्रामा शुरू होने वाला है. जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभिरा अपने ससुरालवालों की बैंड बजाने वाली है.

अभिरा और अरमान पहुंचेंगे पोद्दार हाउस

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा कृष को तलाक के पेपर्स थमाने के लिए पोद्दार हाउस पहुंच जाएगी. यहां पर परिवार के लोग अभिरा की मजाक बनाएंगे. वहीं कृष भी अभिरा को तेवर दिखाएगा. कृष दावा करेगा कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया. अभिरा बताएगी कि तान्या को अब सब पता है. परिवार के लोग अभिरा को मामले से दूर रहने के लिए कहने वाले हैं. अभिरा भी तान्या के लिए सबसे लड़ जाएगी. इसी बीच अरमान अभिरा को सपोर्ट करने पहुंच जाएगा.

अरमान के डॉक्टर का आने वाला है फोन

जल्द ही अभिरा के पास अरमान के डॉक्टर का फोन आने वाला है. अरमान का डॉक्टर उसे बताएगा कि वो रिकवरी तेजी से कर रहा है. अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही अरमान तंदरुस्त हो जाएगा. हालांकि डॉक्टर्स अरमान को स्ट्रेस लेने से मना करेंगे. डॉक्टर की बातें सुनकर अभिरा इमोशनल हो जाएगी. अभिरा वादा करेगी कि वो हर हालत में अरमा को ठीक करके रहेगी.

अभिरा को मुंहमांगी रकम देगी तान्या

अभिरा की बातें सुनकर तान्या इमोशनल हो जाएगी. तान्या दावा करेगी कि वो अभिरा को केस लड़ने के बदले मुंहमांगी रकम देने वाली है. अभिरा को पूरा यकीन हो जाएगा कि वो अरमान को बचा ले जाएगी. अरमान को अभिरा ये बात बताने वाली है. दूसरी तरफ कृष अभिरा को सबक सिखाने की तैयारी करने वाला है. हालांकि इस बार अभिरा को पछाड़ पाना कृष के लिए इतना भी आसान नहीं होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…