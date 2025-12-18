Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रूही नहीं... अबीर-कियारा की शादी में ये शख्स करेगा धमाकेदार एंट्री, अभिरा-अरमान के उड़ेंगे होश

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया धमाका होगा. सीरियल में अभिरा और अबीर के परिवार के सदस्य की एंट्री होगी. इतना ही नहीं, अबीर और कियारा की सगाई भी शांति से हो जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा देखने के लिए मिल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान किसी न किसी वजह से रोज नए ड्रामे में फंस जाते हैं और अब अबीर-कियारा की शादी पर सबका फोकस है. अभिरा और कियारा की सगाई का फंक्शन चल रहा है, लेकिन इस फंक्शन में कृष बुरी तरह फंस जाएगा. कृष पहले ही कियारा की सगाई की करोड़ों की अंगूठी चुरा चुका है लेकिन विद्या को इससे जुड़ा बड़ा सुराग मिलेगा. आइए आपको शो में आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताते हैं, जिससे अपकमिंग एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है.

विद्या को होगा कृष पर शक

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा अपने भाई की सगाई में झूम झूमकर डांस करती है. उसके साथ मायरा और अरमान भी खूब डांस करते हैं, लेकिन तभी सभी लोग सगाई करने की बात करते हैं तो अभिरा सबको रोक देती है. इसके बाद मायरा सबको पान खाने के लिए देती है तो अभिरा और अरमान का साइड में रोमांस शुरू हो जाता है. दूसरी तरफ कृष सगाई में नहीं पहुंच पाता. वह सट्टे में जुड़े लोगों को एक करोड़ देने में लगा होता है, जो उसने अंगूठी बेचकर इकट्ठे किए हैं. इसके बाद शो में सुरेखा की एंट्री होती है. अबीर सुरेखा को लेकर आता है, जिन्हें देख सब खुश हो जाता है. इसके बाद अभिरा का एक बार कियारा और अबीर के लिए डांस परफॉर्मेंस देती है. इसके बाद सगाई की रस्म शुरू होती है. इस मौके पर विद्या अंगूठी का थाल लेने जाती है जहां वह कृष की कार पहचान जाती है, जो उसने ज्वैलरी शॉप के बाहर देखी थी. ये बात वह किसी को बताती नहीं है.

TRENDING NOW

अबीर और कियारा की होगी सगाई

इसके बाद शो में दिखाया जाएगा कि कृष सगाई में पहुंच जाता है और फिर उसकी तान्या से थोड़ी सी बहस हो जाती है. इसके बाद सगाई की बात शुरू होती है तो पहले अबीर अपनी होने वाली सास मनीषा से बात करता है और उसे घुटनों के बल बैठकर मनाता है. वह उसके लिए अलग से रिंग लेकर आता है. अबीर की बातें सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और आखिर में मनीषा भी मान जाती है. इसके बाद अबीर कियारा की सगाई होती है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है. अभिरा पहचान जाती है कि सगाई की अंगूठी बदली गई है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है. इतना ही नहीं, उसे सगाई में अरमान से ये भी पता चलता है कि कृष ने बंटवारे पर से स्टे ऑर्डर हटवा दिया है और वह अपनी प्रॉपर्टी बेचने में लगा है. हालांकि, हर कोई अबीर और कियारा की सगाई पर ध्यान देते हैं और अब सगाई के बाद धमाके होने हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more