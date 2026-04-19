Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: जेल में सड़ने को मजबूर होगी मायरा, अभिरा अरमान के हाथ से फिसलेगी बाजी...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 19 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा के जेल जाते ही घर में हंगामा मच गया है. इसी बीच अभिरा से एक बड़ी गलती होने वाली है जिसकी वजह से मायरा जेल में ही सड़ने को मजबूर हो जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 19 April 2026: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अब तक शादी का मंडप सजा हुआ था. अचानक ही कहानी जेल में जा पहुंची है. मेहर को मारने के जुर्म में मायरा फंस चुकी है. अभिरा को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपनी बेटी की जान बचाए. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अभिरा बिना किसी सबूत के साबित करने की कोशिश करती है कि मायरा ने मेहर की जा नहीं ली है. मेहर का बाप अभिरा को कुछ बोलने ही नहीं देता है. कोर्ट में मायरा की हालत देखकर अभिरा भी घबरा जाती है. वहीं परिवार के लोग कोर्ट के बाहर मायरा के वापस आने का इंतजार करते हैं. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसकी वजह से अभिरा जमकर आंसू बहाने वाली है.

अभिरा को जलील करेगी विद्या

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा मायरा को बेल नहीं दिला पाएगी. ये बात सुनते ही मायरा रोना शुरू कर देगी. अभिरा भी खाली हाथ कोर्ट से बाहर निकलने वाली है. इस दौरान परिवार के लोग अभिरा से मायरा के बारे में पूछेंगे.अभिरा कावेरी के गले लगकर बहुत रोएगी. ऐसे में विद्या एक बार फिर से अभिरा को कोसना शुरू कर देगी. विद्या दावा करेगी कि अभिरा उसके परिवार को बर्बाद करने वापस आई है. वहीं अरमान भी बेटी के जेल जाते ही टूट जाएगा. कोर्ट से आने के बाद अभिरा खूब आंसू बहाने वाली है. स्टार प्लस की बहुएं फोन करके अभिरा को हौसला देने वाली हैं. अनुपमा से बात करने के बाद अभिरा को एहसास होगा कि वो हार नहीं मान सकती.

अरमान के खिलाफ जाएगी अभिरा

लाख मना करने के बाद भी अभिरा मायरा का केस लड़ने निकल जाएगी. वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग अरमान को भड़काने वाले हैं. परिवार के लोग कहेंगे कि अरमान को अभिरा का केस छीन लेना चाहिए. इस वजह से अभिरा और अरमान के बीच क्लेश होने वाला है. अरमान को न चाहते हुए भी अभिरा के आगे झुकना ही पड़ेगा. जिसके बाद अभिरा सबूत जमा करने निकल जाएगी. जल्द ही अभिरा मायरा को बचाने के लिए कोर्ट जाएगी. वहीं मायरा सबको बताएगी कि उसकी मां उसे बचा ले जाएगी. मायरा का ये भसोरा विद्या को बहुत चुभने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more