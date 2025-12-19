Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मौत के मुंह तक पहुंच जाएगी कावेरी पोद्दार, कियारा-अबीर की शादी से पहले छाएगा मातम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारा तमाशा हो रहा है. सीरियल में अब कृष की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश होगी, लेकिन इसी बीच कावेरी पोद्दार की हालत बिगड़ जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामाचल रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान बहुत ही धूमधाम से अबीर और कियारा की सगाई करवाते हैं लेकिन विद्या को कृष की हकीकत का पता चल गया है और अब सगाई के बाद खूब सारा ड्रामा होगा. सीरियल में अरमान कृष की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगा लेकिन उससे पहले कावेरी पोद्दार के सामने बहुत सारा हंगामा होगा जिससे कावेरी पोद्दार की तबियत तक बिगड़ जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में कौन कौन से तमाशे होने वाले हैं.

कृष का भांडा सबके सामने फोड़ेगी विद्या

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा और अरमान को विद्या और माधव से पता चलता है कि सगाई की रिंग नकली है. सगाई का फंक्शन खत्म होते ही कावेरी भी अभिरा अरमान से असली रिंग के बारे में पूछ लेती है. यही कावेरी पोद्दार को भी पर चल जाता है कि रिंग नकली है और तभी विद्या सबके सामने खुलासा कर देती है कि रिंग कृष ने चुराई है और फिर बहसबाजी शुरू हो जाती है और इसी दौरान कावेरी पोद्दार की तबियत खराब हो जाती हैं. कावेरी को माइनर हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद अभिरा सबको खूब सुनाती है. इसके बाद माधव एक चाल चलता है और पुलिस को घर बुला लेता है.

दादी सा को आएगी माइनर हार्ट अटैक

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि पुलिस उस शख्स को लेकर आती है जिसने रिंग ज्वैलर को बेची थी. हालांकि को शख्स कृष को पहचानने से इनकार कर देता है और इसी वजह से कृष बच जाता है. इसके बाद अरमान कृष से माफी मांगता है और फिर घर के सभी लोग कावेरी को पोद्दार हाउस लेकर आते हैं. कावेरी घर आते ही अरमान से एक जरूरी बात करती है. वह घरवालों को साथ आने और बंटवारे पर ताने भी देती है. कावेरी पोद्दार खराब तबियत में भी अबीर और कियारा की शादी टालने नहीं देती और अरमान को शादी की तैयारी करने का आदेश देती है.

दादी सा की आखिरी इच्छा पूरी करने में लग जाएंगे अरमान-अभिरा

वह चाहती है कि शादी के बहाने ही घर के लोग साथ रहे. कावेरी अपने आखिरी दिनों में सबको साथ देखना चाहती है और यही वादा अभिरा से भी लेती है. अभिरा भी अपनी क्यूट दादी सा से वादा कर देती है. इस मौके पर सभी लोग इमोशनल होते हैं. इसके बाद रूम में अभिरा और अरमान रिंग की बात करते हैं और मुद्दे को छोड़ देते की बात करते है. अभिरा सिर्फ अबीर और कियारा की शादी पर फोकस करने के लिए कहती है. इस मौके पर अरमान अभिरा का मूड ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

