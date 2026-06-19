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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'मैं भी अफेयर करूंगी...' पोद्दार परिवार की धज्जियां उड़ाएगी तान्या, मायरा कटवाएगी नाक

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 19 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान के सामने मायरा फंसने वाली है. दूसरी तरफ कावेरी तान्या को तेवर दिखाने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 19, 2026 7:42 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'मैं भी अफेयर करूंगी...' पोद्दार परिवार की धज्जियां उड़ाएगी तान्या, मायरा कटवाएगी नाक

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'मैं भी अफेयर करूंगी...' पोद्दार परिवार की धज्जियां उड़ाएगी तान्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 19 June: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी में कावेरी एक बार फिर से विलेन बन चुकी है. कावेरी को अपने घमंड के आगे नजर ही नहीं आ रहा है कि अरमान बीमार चल रहा है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, तान्या अभिरा को अपना केस लड़ने के लिए मना लेती है. अभिरा को चाय पिलाने के लिए अरमान घर से बाहर निकलता है, सिलेंडर लेने के लिए अरमान को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. इस दौरान अरमान की तबीयत खराब हो जाती है. दूसरी तरफ अभिरा तलाक के पेपर्स लेकर पोद्दार हाउस पहुंच जाती है. यहां पर अभिरा कृष की क्लास लगाती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

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अभिरा को जलील करेगी कावेरी

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कृष पर आरोप लगते ही कावेरी का पारा हाई हो जाएगा. कावेरी परिवार के सामने अभिरा को जलील करेगी . कावेरी कहेगी कि अभिरा परिवार की नाक कटवा रही है. इसी बीच अरमान अभिरा को सपोर्ट करने वाला है. अभिरा और अरमान की हरकतें देखकर कावेरी भड़क जाएगी. कावेरी दावा करेगी कि अभिरा और अरमान तमीज भूल गए हैं.

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स्कूल से लात मारकर बाहर की जाएगी मायरा

जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में मायरा स्कूल से बाहर होने वाली है. मायरा के स्कूल का मैनेजमेंट कावेरी को चीफ गेस्ट के तौर पर स्कूल बुलाने वाले हैं. यहां पर मायरा और मुक्ति एक वीडियो चला देंगी. इस वीडियो में कावेरी का एनिमेशन चलेगा. इस एनिमेशन में कावेरी बिल्ली के तौर पर नजर आएगी. इस हरकत की वजह से स्कूल का मैनेजमेंट मायरा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे.

मायरा का साथ नहीं देगी कावेरी

मायरा की प्रिंसिपल को पता चलेगा कि वो कावेरी की पोती है. प्रिंसिपल मायरा को माफ करने के लिए कहेगी. ये बात सुनकर कावेरी भड़क जाएगी. कावेरी कहेगी कि वो प्रिंसिपल के फैसले में टांग नहीं अड़ाएगी. कावेरी के पीछे हटते ही प्रिंसिपल मायरा को स्कूल से बाहर कर देगी. दूसरी तरफ अरमान को उल्टियां लगने वाली हैं. अरमान को लेकर अभिरा अस्पताल लेकर जाएगी. यहां अभिरा को पता चलेगा कि अरमान की तबियत अब ठीक होने लगी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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