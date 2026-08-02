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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप आते ही कबीर की दादी का गला दबोचेगी कवेरी, होगी एक नई दुश्मनी की शुरुआत

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 2 August: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आते ही बवाल मचने वाला है. बताया जा रहा है कि सबसे पहले घर में लड़ाई होने वाली है. कावेरी, कबीर की दादी से पंगा लेने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 2, 2026 8:01 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: लीप आते ही कबीर की दादी का गला दबोचेगी कवेरी, होगी एक नई दुश्मनी की शुरुआत

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 2 August: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इस समय घमासान मचा हुआ है. मुक्ति ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी मौसी के साथ जाने वाली है, मुक्ति का ये फैसला उस पर भारी पड़ गया है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अभिरा को लाख मना करने के बाद भी मुक्ति अपनी मौसी के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है. अभिरा और अरमान को अलविदा कहकर मुक्ति निकल जाती है. जल्द ही अभिरा को पता चलता है कि मुक्ति को उसकी मौसी ने किडनैप कर लिया है. मुक्ति की मौसी अभिरा को फोन करती है. मुक्ति के हाल के बारे में जानकर अभिरा को सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा तूफान आने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अभिरा की जान खतरे में पड़ जाएगी.

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पोद्दार हाउस की चढ़ेगी कुर्बानी

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा मुक्ति की मौसी से फोन पर बात करती है. इस दौरान ये औरत अभिरा से घर के कागज मांगेंगी. अभिरा और कावेरी मुक्ति के लिए अपने घर की कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाएंगी. दूसरी तरफ अभिरा अपनी एक मीटिंग के लिए जाएगी. अभिरा को याद आएगा कि पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी उस पर है. अरमान और कृष मुक्ति को बचाने के लिए निकल जाएंगे.

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मुक्ति को बचाने निकलेगी अभिरा

जल्द ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अभिरा अपना काम निपटा लेगी. अभिरा काम खत्म होते ही मुक्ति को बचाने निकल जाएगी. यहां पर मुक्ति की मौसी अभिरा पर बदूक तानने वाली है. दूसरी तरफ मायरा घर पर बैठकर आंसू बहाने वाली है. अरमान और अभिरा मिलकर मुक्ति की जान बचाएंगे. मुक्ति अपनी मां के गले लगकर खूब रोने वाली है.

कबीर के परिवार से पंगा लेगी कावेरी

मुक्ति के ठीक होते ही सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में 5 साल लंबा लीप देखने के मिलने वाला है. लीप के बाद सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में कबीर के परिवार की एंट्री होगी, जल्द ही अभिरा का परिवार पिकनिक पर निकलने वाला है. यहां पर कावेरी कबीर की दादी से टकराने वाली है. अचानक ही इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा. कावेरी फैसला करेगी कि वो कबीर की दादी को सबक सिखाकर ही रहेगी.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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