Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अस्पताल की लापरवाही का शिकार होगा अरमान, सर्जरी में होगी देरी...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 2 July: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी एक अजीब मोड़ पर आकर रुक गई है. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में क्या होने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, मसूरी में परिवार के लोग अभिरा और अरमान की शादी की तैयारी करते हैं . इस दौरान अचानक ही अरमान के सिर में दर्द होने लग जाता है. अरमान इस बात को छिपाने के लिए दवाई खाता है. वहीं अभिरा अरमान की सेहत के बारे में सोचकर परेशान होती है. अभिरा को अपने माता-पिता की बहुत याद आती है. दूसरी तरफ परिवार के लोग हल्दी की रस्म में धूम मचाते हैं. इसी बीच अभिरा और अरमान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही बड़ा धमाका होगा.
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा और अरमान सजधजकर शादी के मंडप में जाे वाले हैं. यहां पर मायरा अभिरा और अरमान का स्वागत करने वाली है. इसी बीच अरमान के सिर में तेज दर्द होने लग जाएगा. अरमान मंडप में फेरों के बीच में ही गिर जाएगा. अभिरा और परिवार के लोग अरमान को लेकर अस्पताल दौड़ेंगे. इस दौरान अभिरा को पता चलेगा कि मौसम और कार दोनों खराब हो गए हैं. अभिरा जुगाड़ से कार चलाने वाली है.
अभिरा अरमान को अस्पताल में एडमिट करवा देगी. इसी बीच अभिरा को पता चलेगा कि रास्ता बंद होने की वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है. डॉक्टर ऑक्सीजन के बिना अरमान की सर्जरी करने से मना कर देगी. इसी बीच अरमान की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लग जाएगी. अभिरा को समझ नहीं आएगा कि वो कैसे अरमान की जान बचाए. अभिरा परिवार के सामने खूब आंसू बहाने वाली है.
सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही अरमान की सर्जरी पूरी हो जाएगी. हालांकि सर्जरी लेट होने की वजह से अरमान की सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला है. अरमान की इस दौरान याददास्त चली जाएगी. वहीं सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में कुछ महीनों का लीप आएगा. लीप के बाद अरमान पूरी तरह से अभिरा को भुलाने वाला है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…