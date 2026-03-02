Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या की पीठ पीछे अरमान अभिरा संग करेगा कपल कुकिंग, मुक्ति और मायरा की मेहनत लाएगी रंग?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. अभिरा और अरमान एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार दोनों कुकिंग करते हुए नजर आएंगे.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीआरपी में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन मेकर्स शो की टीआरपी ठीक करने के लिए आए दिन बड़े ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं. बीते एपिसोड में मायरा और अभिरा की बात होती है और अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा की आवाज फोन पर सुनकर अभिरा इमोशनल हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती फिर फोन कट जाता है. इसके बाद अभिरा रोते हुए बोलती है कि वह कुकिंग क्लास जरूर जाएगी. इसके बाद अभिरा क्लास पहुंच जाती है और फिर वहां अरमान आता है और दोनों की टक्कर होने से सारा आटा गिर जाता है और फिर सब हंस पड़ते हैं.

अभिरा और अरमान के बीच होगी बहस

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आगे देखने के लिए मिलेगा कि हॉस्टल में मायरा बाहर जाने वाली होती है लेकिन मुक्ति उसे रोक लेती है और मायरा सेड होने का नाटक करती है. क्लासेस में अभिरा और अरमान की बहस होती है और अभिरा जल्द ही अपना अलग कैक बनाने लगती है, जो मुक्ति और मायरा के लिए होता है. अरमान मन ही मन सोचता है कि अभिरा को मायरा की परवाह नहीं है, तभी उसने मायरा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा. दूसरी तरफ मुक्ति और मायरा हॉस्टल से बाहर मस्ती करने जाते हैं और बेकिंग क्लास में अभिरा का हाथ कट जाता है, जिससे अरमान को चिंता होती है, लेकिन अभिरा अकेले ही सब संभालती है और अरमान देखता रहता है.

अभिरा के लिए टैटू बनवाएगी मायरा

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा अपने केक पर मायरा का नाम लिखती है, लेकिन अभिरा उसे गलती से वानी का समझ लेता है. इसके बाद मुक्ति और मायरा टैटू शॉप पर जाते हैं और मायरा पापा लिखती है और मुक्ति मां लिखवाती है. दोनों काफी खुश होते हैं और अपने टैटू डिजाइन को सर्च करने में लग जाती है. मायरा टैटू बनवाते हुए बहुत डरती है और फिर चिल्लाने भी लगती है. मायरा अपनी गर्दन पर पापा लिखवाने वाली होती है, लेकिन टैटू बनवाने वाला मां लिख देता है. वहीं, आखिर में अभिरा अरमान से मायरा के बारे में पूछती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

