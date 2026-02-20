Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: 8 साल बाद मायरा को देख फूट-फूटकर रोएगी अभिरा, कावेरी पोद्दार निकलेगी जासूस

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं. अपकमिंग एपिसोड में अभिरा मायरा को देख लेगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा और अरमान दोनों ही मुक्ति-मायरा के हॉस्टल में घुस आए हैं और दोनों ही अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं लेकिन इस बीच दोनों एक कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं. अब अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा और मुक्ति अपने हॉस्टल में सभी लड़कियों के साथ होती है और वहां पर अरमान और अभिरा भी होती है. अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ही अपनी अपनी बेटी के पास जाते हैं और मायरा-मुक्ति भी अरमान-अभिरा को देखकर खुश हो जाते हैं. इसके बाद अरमान मायरा को खाना खिलाता है और अभिरा मुक्ति को खाना खिलाती है.

मायरा की तलाश करेगी अभिरा

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा अरमान को मुक्ति से हुई लड़ाई के बारे में बताती है. दूसरी तरफ मुक्ति भी अभिरा को मायरा से हुई लड़ाई के बारे में बताती है. इस दौरान अभिरा मायरा का नाम सुनकर हैरान रह जाती है. तभी वहां पर मैट्रन आ जाती है और अभिरा बचकर निकल जाती है. इसके बाद अभिरा मायरा की तलाश में निकलता है और तभी पीछे मायरा आकर उसे टोकती है और अभिरा पकड़े जाने के डर से घर चली जाती है और घर आते ही वह अपने शुभचिंतक को मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है. इसी बीच पोद्दार हाउस में कृष और तान्या में लड़ाई होती है. कृष को तान्या के पिल्स खाने की बात पता चलती है, जिस वजह से बहस होती है और तब अरमान आगे आकर उन्हें बच्चे की जिम्मेदारी की सलाह देता है.

मायरा को देख फूट-फूटकर रोएगी अभिरा

शो में दिखाया जाएगा कि पोद्दार हाउस का तमाशा खत्म होने के बाद अभिरा का शुभचिंतक उससे मिलता है और वो कोई और नहीं कावेरी पोद्दार होती है. इस दौरान दोनों ही मुक्ति और मायरा के बारे में बात करती है. दोनों पुरानी बातें करते हैं लेकिन सिर्फ इशारों में... वक्त को दोष देते हैं. इसके बाद अभिरा को पता चलता है कि मायरा मुक्ति के स्कूल में है और अभिरा सीधा मायरा को देखने स्कूल पहुंच जाती है और उसे तलाश करती है. वह हर बच्चे को देखती है और तभी उसे मायरा दूर से ही दिख जाती है. वह दूर से ही उस पर ढेर सारा प्यार लुटाती है और खूब रोती है. वह मायरा की बार बार बलाए लेती है. अभिरा मायरा को देखकर अपनी खुशी रोक नहीं पाती. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

