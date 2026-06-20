Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा की किताबों में आग लगाएगी अभिरा, नाक रगड़ने को करेगी मजबूर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 20 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान माया पर भड़कने वाले हैं. इस दौरान अभिरा को पता चल जाएगा कि तान्या मां बनने वाली है. ये बात जानकर अभिरा घबरा जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा की किताबों में आग लगाएगी अभिरा, नाक रगड़ने को करेगी मजबूर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 20 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है. मायरा और मुक्ति को पता चल चुका है कि अरमान को ट्यूमर हो गया है. पैसे बचाने के लिए मायरा और मुक्ति कावेरी को निशाने पर लेती हैं. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल में अब तक आपने देखा, मायरा और मुक्ति के स्कूल में कावेरी चीफ गेस्ट बनकर जाती है. हालांकि मायरा और मुक्ति मिलकर सबके सामने कावेरी की बेइज्जती करती हैं. ऐसा होते ही कावेरी का पारा हाई हो जाता है. कावेरी की वजह से मायरा और मुक्ति को स्कूल से निकाल दिया जाता है. दूसरी तरफ तान्या को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है. ये खबर सामने आने के बाद तान्या घबरा जाती है. वहीं तान्या का तलाक करवाने के लिए अभिरा भड़क जाती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है.

अभिरा और अरमान को लगेगा सदमा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मायरा और मुक्ति के स्कूल से बाहर होते ही अभिरा भड़क जाएगी. घर आकर अभिरा मायरा और मुक्ति की किताबें जला देगी. अरमान अभिरा को रोकने की कोशिश करेगा. अभिरा मायरा और मुक्ति से पूछेगी कि उन्होंने कावेरी की बेइज्जती क्यों की. बदले में मायरा और मुक्ति बताएंगी कि वो अरमान की बीमारी के बारे में जानती हैं. ये बात सुनकर अभिरा और अरमान को सदमा लग जाएगा.

अरमान की होगी सर्जरी

जल्द ही डॉक्टर फोन करके अभिरा को अस्पताल बुलाने वाला है. यहां पर डॉक्टर अभिरा को बताएगा कि अरमान की रिकवरी तेजी से हो रही है. ये बात सुनकर मायरा और मुक्ति खुश हो जाएंगी. दूसरी तरफ अरमान घर के काम को लेकर परेशान होना शुरू हो जाएगा. अरमान दावा करेगा कि वो अब कभी भी अभिरा को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा. इसी बीच अभिरा तान्या से मिलने जाने वाली है.

अभिरा के सामने आएगा सच

जल्द ही अभिरा को भी पता चल जाएगा कि तान्या मां बनने वाली है. अभिरा तान्या को तलाक न देने के लिए कहने वाली है. अभिरा कहेगी कि मां बाप के साथ होने का असर बच्चे पर साफ पड़ता है. तान्या अभिरा की एक बात नहीं सुनेगी. हालांकि तान्या अपनी प्रेग्नेंसी की खबर कृष को बता देगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…