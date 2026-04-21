Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: बेटी को बचाने कोर्ट रूम में वकील बन पहुंची अभीरा, क्या दिला पाएगी मायरा को न्याय?

आज के एपिसोड में अभीरा अपनी ममता और वकालत के बीच संघर्ष करती नजर आई. अपनी बेटी को खोने के डर से उसने हार मान ली थी, लेकिन दादी सा और अरमान ने उसे दोबारा कोर्ट में खड़ा किया. क्या अभीरा मायरा को न्याय दिला पाएगी?

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अब तक आपने देखा की अभीरा रिमांड होम के बाहर अपनी बेटी मायरा का बेसब्री से इंतजार कर रही है. वहीं पास में एक साधु कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी सुना रहे होते हैं, जिसे सुनकर अभीरा का मन भर आता है. वह खुद को एक नाकाम वकील और मां समझने लगती है. उसे डर है कि मायरा उससे नाराज है, इसलिए वह एक बार भी बाहर नहीं आई. मुक्ति उसे समझाती है और कहती है कि उसे मायरा के लिए मजबूत बनना होगा.

पोद्दार हाउस में अक्षय तृतीया का ड्रामा

वहीं दूसरी तरफ, पोद्दार परिवार में अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है. आर्यन पूजा करता है, लेकिन यहां भी तानों का सिलसिला बंद नहीं होता. दमयंती पोद्दार परिवार पर तंज कसती है कि उनका कोई भी फंक्शन बिना किसी हंगामे के पूरा नहीं होता. वह दिशा को लेकर भी बातें बनाती है, लेकिन आर्यन अपनी चतुराई से सबका दिल जीत लेता है. वह दमयंती और ममता के लिए तोहफे लाकर सबका मुंह बंद कर देता है.

अभीरा का टूटता हौसला

सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अभीरा, अरमान के पास जाती है और उससे विनती करती है कि वह मायरा का केस ले ले. अभीरा कहती है, "मैं यह केस लड़ने के काबिल नहीं हूं, मैंने लंबे समय से वकालत नहीं की है और मुझे डर है कि मैं मायरा को खो दूंगी." अरमान अभीरा की यह बातें सुनकर सन्न रह जाता है. दादी सा (कावेरी) भी छिपकर यह सब सुन लेती हैं.

दादी सा का मास्टरस्ट्रोक

जब अरमान केस के कागजों पर साइन करने वाला होता है, तब दादी सा उसे रोकती हैं. वे अरमान को आईना दिखाती हैं और कहती हैं कि अगर वह आज केस लड़ता है, तो इसका मतलब है कि उसे अभीरा पर भरोसा नहीं है. वे कहती हैं, "तुम झूठ बोलकर केस जीत सकते हो, लेकिन एक मां हमेशा के लिए हार जाएगी." दादी सा का यह रूप देखकर अरमान सोच में पड़ जाता है.

वहीं जेल के अंदर, मायरा अपनी सहेली को बताती है कि वह अभीरा से नाराज नहीं है, बल्कि उसे अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा है. उसे अभीरा पर पूरा भरोसा है. लेकिन अभीरा इस बात से अनजान है और खुद को कोस रही है.

कोर्ट रुम पहुंची अभीरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विद्या और संजय को लगता है कि अरमान ही केस लड़ेगा, लेकिन दादी सा के मन में कुछ और ही है. प्रीकैप में हम देखते हैं कि अभीरा कोर्ट पहुंचती है. वह बहुत डरी हुई है, लेकिन अरमान उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत देता है. अरमान कहता है, "एक वकील केस हार सकता है, लेकिन एक मां कभी नहीं हार सकती!" ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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