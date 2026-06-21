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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ऋषभ की गर्दन दबोचेगा अरमान, तान्या की कोख होगी सूनी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 21 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान एक बड़ी आफत में आने वाली है. जहां एक तरफ तान्या कोर्ट से अस्पताल पहुंच जाएगी. वहीं अरमान एक बड़ा फैसला करने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 21, 2026 10:38 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ऋषभ की गर्दन दबोचेगा अरमान, तान्या की कोख होगी सूनी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ऋषभ की गर्दन दबोचेगा अरमान, तान्या की कोख होगी सूनी

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 21 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय तेजी से बदलाव आ रहे हैं. अचानक ही अरमान बीमार पड़ गया. जिसके बाद तान्या ने कृष को तलाक देने का फैसला किया. इसी बीच समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल में अब बड़े बदलाव आने को हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, तान्या की प्रेग्नेंसी के बारे में अभिरा को पता चल जाता है. अभिरा तान्या को तलाक न देने के बारे में बात करती है. तान्या अपनी बात पर अड़ जाती है. वहीं दूसरी तरफ अरमान की तबीयत खराब होने लग जाती है. डॉक्टर कहते हैं कि अरमान के ठीक होने के चांस बढ़ रहे हैं. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसकी वजह से अभिरा की जिंदगी पलट जाएगी.

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तान्या का होगा मिसकैरेज

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, कृष कोर्ट में तान्या के साथ बद्तमीजी करने वाला है. कृष दावा करेगा कि वो तान्या तो तलाक नहीं देगा. इस दौरान कृष तान्या के साथ जोर-जबरदस्ती भी करेगा. ऐसे में तान्या की तबियत खराब होने लग जाएगी. तान्या कृष को दूर रहने के लिए कहेगी. इसी बीच अभिरा आकर कृष को रोकने वाली है. अभिरा के आते ही तान्या बेहोश हो जाती है. तान्या के पास खून देखकर अभिरा घबरा जाती है. वो परिवार के लोगों को बताती है कि कृष बाप बनने वाला है. परिवार के लोग तान्या को लेकर अस्पताल दौड़ते हैं. इस दौरान तान्या का मिसकैरज हो जाएगा.

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ऋषभ को सबक सिखाएगा अरमान

अरमान को एहसास होगा कि ऋषभ मायरा के साथ कुछ गलत कर सकता है. अरमान ऋषभ की पोल खोलने का फैसला करने वाला है, इस काम में वो मुक्ति से मदद लेगा. मुक्ति और अरमान मिलकर ऋषभ की जासूसी करने वाले हैं. इस दौरान अरमान को ऋषभ के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे. ऐसा होते ही अरमान बुआ सा के पास पहुंच जाएगा. अरमान परिवार के सामने ऋषभ, बुआ सा और ऋषभ की पोल खोल देगा. इस दौरान अरमान की तबीयत खराब हो जाएगी. कावेरी को पता चलेगा कि अरमान बीमार है. अचानक ही अरमान की याददाश्त चली जाएगी. ऐसे में डॉक्टर्स भी अरमान की सर्जरी करवाने के लिए बोल देंगे. ये बात अभिरा को बहुत परेशान करने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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