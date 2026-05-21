Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा के आगे घड़ियाली आंसू बहाएगी विद्या, नाक रगड़ने को होगी मजबूर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 21 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ऐसे में विद्या अभिरा से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली है. मां का ये हाल देखकर अरमान भी चौंक जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 21 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय बवाल मचा हुआ है. अरमान और अभिरा ने एक दूसरे को माफ कर दिया है. ऐसे में अभिरा अरमान के साथ फिर से शादी करने की तैयारी कर रही है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अरमान विद्या को माफ करने का फैसला करता है. ऐसा होते ही अरमान ऐलान करता है कि विद्या को अभिरा से माफी मांगनी होगी. अगर अभिरा ने विद्या को माफ कर दिया तो अरमान भी उसे मां का दर्जा दे देगा. अरमान की बातें विद्या का दिल तोड़ देती हैं. हालांकि बेटे के खातिर विद्या अभिरा से माफी मांगने को राजी हो जाती है. दूसरी तरफ कावेरी अरमान और अभिरा को दूसरी बार शादी करने के लिए कहती है. ये बात सुनकर अरमान और अभिरा चौंक जाते हैं. इसी बीच अरमान और अभिरा की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

पोद्दार परिवार में होगा कलह

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, परिवार के लोग वट सावित्री की पूजा की तैयारी करेंगे. इस दौरान आर्यन दिशा के मायके जाने का फैसला करेगा. अभिरा आर्यन को उसकी पत्नी के पास नहीं जाने देगी. अभिरा कहेगी कि आर्यन को अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए. दूसरी तरफ तान्या कृष के लिए वट सावित्री का व्रत रखने से इनकार करने वाली है.

अरमान और अभिरा को अलग करेगी कावेरी

जल्द ही अरमान और अभिरा को एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा. कावेरी अरमान और अभिरा को एक कमरे में नहीं रहने देगी. कावेरी दावा करेगी कि शादी होने तक अरमान और अभिरा को एक दूसरे से अलग रहना होगा. ये बात सुनकर अरमान को मिर्ची लगने वाली है. वहीं अरमान और अभिरा के बच्चे ये बात जानकर बहुत खुश होंगे.

अभिरा से माफी मांगेगी विद्या

परिवार के बाकी लोगों की तरह अरमान और अभिरा भी वट सावित्री की पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं. इस दौरान अभिरा सजधजकर मंदिर जाएगी. पूजा से ठीक पहले विद्या अभिरा के पास जाने वाली है. परिवार के सामने विद्या अभिरे से माफी मांगने वाली है. इस दौरान विद्या जमकर घड़ियाली आंसू बहाने वाली है. वहीं अरमान और अभिरा विद्या के आंसू देखकर पिघल जाएंगे. अरमान और अभिरा विद्या को दिल से अपनाने वाले हैं. वहीं विद्या यहां भी चालाकी दिखाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…