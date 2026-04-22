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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर को 'साइको किलर' साबित करेगी अभिरा, विद्या को एक्सपोज करेगी...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 22 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा जेल की हवा खा रही है. वहीं दूसरी तरफ अभिरा ने कमर कस ली है कि वो हर हालत में अपनी बेटी की जान बचाकर रहेगी. जल्द ही अभिरा के हाथ एक बड़ा सबूत लगने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 22, 2026 7:09 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर को 'साइको किलर' साबित करेगी अभिरा, विद्या को एक्सपोज करेगी...
मेहर को 'साइको किलर' साबित करेगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 22 April 2026: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय बवाल मचा हुआ है. मेहर की मौत के बाद मायरा जेल में पहुंच गई है. वहीं अभिरा अपनी बेटी को बचाने के लिए पापड़ बेल रही है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अभिरा मायरा की हालत देखकर घबरा जाती है. ऐसे में अरमान अभिरा को सपोर्ट करता है. अरमान दावा करता है कि अभिरा कुछ भी कर सकती है. ऐसे में वो मायरो को भी बचा ले जाएगी. अरमान की बातें सुनकर अभिरा को थोड़ा कॉन्फिडेंट होगी. वहीं दूसरी तरफ मायरा जेल में आंसू बहाने वाली है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है जिसका असर सबसे पहले अभिरा की जिंदगी पर पड़े वाला है.

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पाई पाई को मोहताज होगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा मायरा के केस की तैयारी करेगी. इसी बीच उसे पता चलेगा कि घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है. इसी बीच अरमान खाना लेकर अभिरा के पास पहुंच जाएगा. अभिरा के पीछे पीछे कावेरी भी अपने परिवार के साथ अभिरा से मिलने पहुंच जाएगी. अभिरा पर कावेरी प्यार लुटाने वाली है. जैसे ही कावेरी जाएगी वैसे ही अभिरा को अतीत की कुछ बातें याद आने वाली हैं. अभिरा को समझ आएगा कि उसे शायद सालों पहले बेवकूफ बनाया गया है. सच जानने के लिए अभीरा तहकीकात करने वाली है.

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अभिरा के सामने खुलेगी विद्या की पोल

मौका मिलते ही अभिरा अपनी बेटी की कस्टडी के पेपर्स देखने वाली है. इस दौरान अभिरा को पता चलेगा कि कस्टडी के पेपर्स में मायरा का नाम गलत लिखा है. अभिरा समझ जाएगी कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है. सच जानने के लिए अभिरा पोद्दार हाउस जाएगी. इस दौरान विद्या की देवरानी उसे जलील कर रही होगी. वो उगल देगी कि कैसे विद्या ने सालों पहले अभिरा की आंख में धूल झोंककर मायरा की कस्टडी अपने हाथ में ली थी. सच जानते ही अभिरा को सदमा लग जाएगा. जिसके बाद अभिरा मायरा को बचाने निकल जाएगी. अभिरा को पता चलेगा कि एक लड़की ने भी मायरा और मेहर की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा है. ऐसे में अभिरा सबूत जमा करने जाएगी. अभिरा को सबूत मिल जाएगा कि मायरा बेकसूर है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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