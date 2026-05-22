Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: बेशर्मों की तरह फिर दुल्हन बनेगी अभिरा, बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी विद्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 22 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में विद्या अभिरा और अरमान को एक बार फिर से धोखा देने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 22 May: राजन शाही का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की रेटिंग लगातार गोते लगा रही है. लाख कोशिशों के बाद भी समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) अपने शो को बचा नहीं पा रहे हैं. अब तो मेकर्स ने अभिरा और अरमान को भी मिला दिया है. बावजूद इसके लोग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने अब तक देखा, अभिरा के कहने पर अरमान विद्या से बात करता है. विद्या अरमान के सामने रोती है. वहीं दूसरी तरफ कावेरी अभिरा और अरमान की शादी का ऐलान करती है. कावेरी अभिरा और अरमान को एक कमरे में नहीं रुकने देगी. ये बात जानकर मायरा बहुत खुश होती है. वहीं अभिरा एक बार फिर से आगे बढ़ने का फैसला करती है. हालांकि ये फैसला अभिरा और अरमान दनों को बहुत भारी पड़ने वाला है. जल्द ही अभिरा और अरमान के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पोद्दार हाउस में खूब बखेड़ा खड़ा होगा.

वट सावित्री की पूजा में होगा ड्रामा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा और अरमान शादी से पहले वट सावित्री की पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं. इस दौरान विद्या परिवार के सामने अभिरा और अरमान से माफी मांगने वाली है. सबके सामने विद्या दावा करेगी कि वो अभिरा को अपने घर की बहू मानने के लिए राजी है. इस दौरान विद्या अभिरा के आगे हाथ पैर भी जोड़ने वाली है. विद्या की हरकतें देखकर अभिरा और अरमान को शक होने वाला है.

तान्या दिखाने वाली है तेवर

अभिरा और अरमान के अलावा तान्या भी वट सावित्री की पूजा में हिस्सा लेने वाली है. हालांकि वो कृष के लिए व्रत रखने से इनकार कर देगी. वहीं दिशा भी अपने मायके में आर्यन के साथ वट सावित्री की पूजा में हिस्सा लेगी. अपने पति के बिना तान्या का दिल टूट जाएगा. तान्या अपना दुखड़ा सास को सुनाने वाली है.

अभिरा और अरमान की शादी में होगा ड्रामा

विद्या भले ही परिवार के सामने घड़ियाली आंसू बहाएगी लेकिन असल में वो अभिरा और अरमान की शादी नहीं होने देगी. विद्या अभिरा और अरमान की शादी को रोकने की पूरी कोशिश करने वाली है. अभिरा और अरमान को समझ नहीं आएगा कि माफी मांगना केवल विद्या की एक चाल है. अभिरा और अरमान की एक गलती उन पर भारी पड़ जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…