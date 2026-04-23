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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की हड्डी पसली तुड़वाएगी अभिरा, कैंची की तरह जबान चलाएगी विद्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 23 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा को बचाने के लिए अभिरा और अरमान काजल की तलाश करने वाले हैं. इसी बीच अभिरा और अरमान एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 23, 2026 7:46 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की हड्डी पसली तुड़वाएगी अभिरा, कैंची की तरह जबान चलाएगी विद्या
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की हड्डी पसली तुड़वाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 23 April 2026: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी समय के साथ दिलचस्प होती चली जा रही है. अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) खूब मेहनत कर रहे हैं. वैसे भी बीते कुछ समय से राजन शाही के शो ही हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है. तभी तो शो में कभी कोई जेल पहुंच जाता है तो कभी शादी का मंडप सज जाता है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा को समझ आ जाता है कि सालों पहले उसके साथ धोखा हुआ था. पुराने पेपर्स की छानबीन करते हुए अभिरा को ये पता चल जाता है. वहीं कावेरी और अरमान परिवार के साथ अभिरा से मिलने आते हैं. कावेरी को देखकर अभिरा इमोशनल हो जाती है. अभिरा को पता चलता है कि मेहर की मौत का तमाशा काजल नाम की लड़की ने भी देखा है. ऐसे में अभिरा काजल के पास जाने की तैयारी करती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

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अभिरा के सामने आएगा बड़ा राज

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा काजल के बारे में बताने के लिए अरमान के पास जाएगी. इसी बीच अभिरा विद्या और उसकी देवरानी के बीच की बातें सुन लेगी. इस दौरान अभिरा को पता चलेगा कि साों पहले विद्या ने उसे और अरमान को अलग करने की साजिश रची थी. अरमान ने तो कभी भी मायरा की कस्टडी के पेपर्स अभिरा को भेजे ही नहीं. सच जानकर अभिरा को सदमा लग जाता है. हालांकि अभिरा अब भी अरमान को सच नहीं बता पाएगी.

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काजल के बाप से भिड़ने वाला है अरमान

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में जल्द ही अरमान और अभिरा काजल के घर पहुंच जाएंगे. यहां पर काजल का मामा अभिरा और अरमान को काजल से नहीं मिलने देगा. इस दौरान दोनों को पता चलेगा कि मेहर के बाप ने पहले ही सबके कान भर दिए हैं. ऐसे में अभिरा चोरी से काजल से मिलने का फैसला करेगी. काजल के मामा का ध्यान भटकाने के लिए अरमान अखाड़े में उतरने वाला है, अरमान अखाड़े में काजल के मामा को जोरदार पटखनी देगा. हालांकि इस दौरान अरमान को बहुत मार भी पड़ने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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