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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात बिगड़ेगी अरमान की तबियत, दिशा के सामने खुलेगी ऋषभ की पोल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 23 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अरमान छोटी छोटी चीजें भूलना शुरू कर देगा. दूसरी तरफ ऋषभ बुरा फंसने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 23, 2026 8:02 AM IST
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात बिगड़ेगी अरमान की तबियत, दिशा के सामने खुलेगी ऋषभ की पोल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात बिगड़ेगी अरमान की तबियत, दिशा के सामने खुलेगी ऋषभ की पोल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 23 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी एक बार फिर से उलझने लग गई है. अरमान को लगा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा. हालांकि मेकर्स को तो कुछ और ही मंजूर है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल में अब अरमान बीमार पड़ने लगा है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, अरमान और अभिरा मिलकर घर में पेंट करते हैं. इस दौरान अभिरा अरमान को ज्यादा काम करने के लिए कहती है. इसी बीच मायरा और मुक्ति कार में फंस जाती हैं. कार से निकलने के लिए मायरा और मुक्ति चिल्लाना शुरू कर देती हैं. इसी बीच मायरा और मुक्ति की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. अभिरा को कुछ ऐसा पता चलेगा जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएगी.

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सब कुछ भूलना शुरू कर देगा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान को पता चलेगा कि मायरा और मुक्ति कार में फंसी हुई हैं. अरमान मायरा और मुक्ति को निकालने के लिए चाबी लेने जाएगा. घर में जाते ही अरमान भूल जाएगा और वो अभिरा की मदद करेगा. इसी बीच अभिरा घर से बाहर निकलेगी. मायरा और मुक्ति को कार में फंसे देखकर अभिरा घबरा जाएगी. अभिरा की मदद से मायरा और मुक्ति बाहर आएंगी. मायरा और मुक्ति अभिरा को बताएंगी कि बोलने के बाद भी अरमान ने उनकी मदद नहीं की.

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अरमान को सच बताएगी अभिरा

जल्द ही अभिरा अरमान को सच बताने का फैसला करेगी. अभिरा बताएगी कि अरमान को एक बार फिर से अपना चेकअप करवाना होगा. अभिरा से अरमान चेकअप की वजह पूछेगा. अभिरा बताएगी कि अरमान अब चीजें भूलने लग गया है. अरमान खाना बनाना भी भूल जाएगा. इसी बीच अरमान की विद्या से बात होगी. अरमान की बातें सुनकर विद्या को भी शक हो जाएगा. विद्या भी मनोहर से घर जाने के लिए कहने वाली है.

दिशा के सामने खुलेगी ऋषभ की पोल

जल्द ही ऋषभ को लेकर फिर से पोद्दार परिवार में हंगामा मचने वाला है. मुक्ति की मदद से अरमान ऋषभ को एक्सपोज कर देगा. ऐसा होते ही दिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. परिवार के सामने ऋषभ खुद अपना गुनाह कुबूल करने वाला है. ऐसा होते ही बुआ सा की नाक भी कट जाएगी. वहीं कावेरी अरमान को घर वापस आने के लिए कहेगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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