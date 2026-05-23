Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: एक बार फिर मरने वाले काम करेगी अभिरा, कच्ची उम्र में लड़के घुमाएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 23 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा और अरमान को एक और सदमा लगे वाला है. अभिरा ऐलान करेगी कि वो एक और फर्म खोलने वाली है. ये फैसला दोनों को सदमा लगने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 23 May: राजन शाही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं. शो की रेटिंग लगातार गिर रही है. वहीं दूसरी तरफ समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) भी मेहनत कर रहे हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. बावजूद इसके अरमान अभिरा एक नहीं हो पा रहे हैं. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान विद्या को माफ करने का फैसला करते हैं. ये बात जानकर विद्या इमोशनल हो जाती है. अभिरा और अरमान के आगे विद्या घड़ियाली आंसू बहाती है. दूसरी तरफ अभिरा और अरमान परिवार के साथ मिलकर वट सावित्री की पूजा करते हैं. परिवार के बाकी लोग भी इस पूजा में हिस्सा लेते हैं. इसी बीच अभिरा और अरमान की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. जिसकी वजह से सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी फिर से पलटा खाने वाली है.

अरमान अभिरा को होगी टेंशन

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान कावेरी से नौकरी करने के लिए कहने वाला है. अरमान दावाकरेगा कि अभिरा अकेली घर नहीं संभाल सकती. कावेरी अरमान को अपनी फर्म ज्वाइन करने को कहेगी. अरमान कावेरी की कंपनी ज्वाइन करने से मना करेगा. अरमान दावा करेगा कि अभिरा अपे गैराज के दम पर बच्चों को नहीं पाल पाएगी. ये बात अभिरा सुन लेगी. अभिरा जल्द ही एक नई फर्म खोलने की कोशिश करने वाली है. ये बात अभिरा अरमान को बताएगी.

अरमान पड़ने वाला है बीमार

अरमान अभिरा को गैराज बंद न करने के लिए कहने वाला है. तब अभिरा अरमान को याद दिलाएगी कि फर्म खोलना उसकी मां का सपना था जिसे वो पूरा करके ही दम लेगी. ये बात सुनकर अरमान इमोशनल हो जाएगा. घर पर ही अभिरा और अरमान अपनी फर्म को शुरू करने वाले हैं. इस दौरान अचानक ही अरमान का सिर दर्द करने लग जाएगा. अभिरा और अरमान इस सिरदर्द क नजरअंदाज करने वाले हैं.

अभिरा को होने वाला है पछतावा

अभिरा और अरमान सिरदर्द को जरअंदाज करके फंस जाएंगे. समय के साथ अभिरा को पता चलेगा कि अरमान को एक गंभीर बीमारी हो गई है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. दूसरी तरफ मायरा जरा सी उम्र में एक लड़के को डेट करना शुरू कर देगी. मायरा की ये हरकत अभिरा और अरमान की दिक्कतें बढ़ाने वाली हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…