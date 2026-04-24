Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: खून के आंसू रोने को मजबूर होगी अभिरा, वजह बनेगी......

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 April: स्टार प्लस के जानेमाने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा जेल में अपनी मां का इंतजार कर रही है. दूसरी तरफ अभिरा और अरमान अपनी जिंदगी के मसलों को सुलझाने में लगे हुए हैं.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 April 2026: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) धमाल मचा रहे हैं. हालांकि अब भी शो में अरमान और अभिरा का मिलन नहीं हो पा रहा है. मेहर अरमान की जिंदगी से जा चुकी है. मेहर के जाने के बाद मायरा जेल पहुंच गई है. ऐसे में अरमान और अभिरा का पूरा फोकस मायरा पर जा पहुंचा है. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा को पता चल जाता है कि अरमान ने नहीं बल्कि विद्या ने सालों पहले उसे धोखा दिया था. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाता है. जिसके बाद अभिरा अरमान के पास जाती है. दोनों काजल की तलाश में उसके मामा के घर जाते हैं. यहां पर अभिरा काजल से मिलने की कोशिश करती है. अभिरा को पता चलता है कि मेहर का बाप पहले ही वहां बैठा है. इसी बीच 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

अरमान बनने वाला है पहलवान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अभिरा को काजल के घर में एंट्री करवाने के लिए अरमान उसके मामा को चैलेंज करने वाला है. अरमान काजल के मामा को मारने के लिए अखाड़े में उतर जाएगा. मौके का फायदा उठाकर अभिरा काजल की तलाश में निकल जाएगी. जल्द ही अभिरा को पता चलेगा कि काजल घर से लापता हो गई है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. अभिरा मायरा से मिलने जाएगी. अपनी मां के गले लगकर अभिरा बहुत रोने वाली है.

विद्या का होने वाला है पर्दाफाश

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में मायरा से मुलाकात करने के बाद अभिरा आंसू बहाने वाली है. इस दौरान विद्या अभिरा को खूब जलील करेगी. अरमान और अभिरा को साथ देखकर विद्या का पारा हाई हो जाएगा. इसी बीच अभिरा भी अरमान को सारा सच बताने वाली है. अरान जान जाएगा कि विद्या ने सालों पहले क्या किया था. जिसके बाद अरमान अपनी मां की क्लास लगाने वाला है. अरमान विद्या के साथ अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगा.

अभिरा के खिलाफ जहर उगलेगी विद्या

पोल खुलने के बाद भी अभिरा को विद्या नहीं छोड़ेगी. विद्या अरमान के सामने विद्या को कोसने वाली है. विद्या दावा करेगी कि वो कभी भी इस अरमान के साथ नहीं रहने देगी. वहीं अरमान एक बार फिर से अभिरा का हाथ थामने का फैसला करेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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