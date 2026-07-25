Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में होगी इस एक्टर की एंट्री, 'दिया और बाती' में दिखा चुका है अपना कमाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान की जिंदगी पलटने वाली है. खबर है कि इस शो में एक के बाद एक नए किरदारों की एंट्री होने वाली है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 July

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में कब क्या हो जाए ये बात कोई नहीं जानता . सालों बीत जाने के बाद भी मेकर्स इस शो को बंद करने के लिए राजी नहीं हैं. यही वजह है जो अब लोग भी इस शो से बोर हो चुके हैं. फैंस को भी लगने लगा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को बंद कर देना चाहिए. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स ने एक बड़ा काम करने की प्लानिंग कर ली है, खबर है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही नए किरदारों की एंट्री होने वाली है. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक साथ 11 सितारे नजर आने वाले हैं. ये सारे सितारे मिलकर मुक्ति और मायरा की ससुराल को बनाने वाले हैं. हालांकि अब तक भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जर आने वाले इन सितारों के नाम से पर्दा नहीं हटाया गया है. इसी बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है.

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी इस एक्टर की एंट्री

खबर है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में टीवी एक्टर आदेश चौधरी की एंट्री होने वाली है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से पहले आदेश चौधरी दिया और बाती हम जैसे सीरियल में धमाल मचा चुके हैं. इसके अलावा आदेश चौधरी ने दिया और बाती हम में भी काम किया है. अब आदेश चौधरी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में धमाल मचाएंगे. आदेश का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या किरदार होगा ये बात कोई नहीं जानता. हालांकि उनके फैंस के बीच ये खबर सामने आते ही बवाल मच गया है.

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा 2 साल लंबा लीप?

बताया जा रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही 2 साल लंबा लीप आने वाला है. 2 साल लंबे लीप के बाद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा के बॉयफ्रेंड की एंट्री होगी. जिसके बाद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में लव ट्राइएंगल शुरू होगा क्योंकि मुक्ति भी उसे ही प्यार करेगी जिस पर मायरा का दिल आएगा. ऐसे में ये दोों बहने अपने ही परिवार के लिए सिरदर्द बनने वाली हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी...