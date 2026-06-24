Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की वजह से सड़क पर आएगी अभिरा, गिरवी रखना पड़ जाएगा अपना घर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 June: स्टार प्लस के जानेमाने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अरमान के चलते अभिरा अपना घर गिरवी रखने वाली है. वहीं दूसरी तरप ऋषभ की पोल जमाने के सामने खुल जाएगी.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की वजह से सड़क पर आएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 24 June: समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) ने इस समय टीवी की दुनिया में हंगामा मचाया हुआ है. इन दोनों के सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय एक के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अब तक आपने देखा, दिशा और ऋषभ के बीच बहस हो जाती है. दिशा को यकीन हो जाता है कि ऋषभ ही मायरा को परेशान कर रहा है. दूसरी तरफ अरमान चीजें भूलने लग जाता है. अरमान भूल जाता है कि उसे मुक्ति और मायरा को कार से निकालना है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाता है. अभिरा अरमान को सर्जरी के लिए कहती है. डॉक्टर अभिरा को 2 दिन में ही अरमान की सर्जरी करने के लिए कहेगी. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में बवाल शुरू होने वाला है.

ऋषभ को बेवकूफ बनाएगा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, सर्जरी से पहले अरमान पोद्दार हाउस पहुंच जाएगा. इसी बीच बुआ सा ऋषभ को झूठ बोलने के लिए डांटेगी. इसी बीच अरमान ऋषभ के पास पहुंच जाएगा. परिवार के सामने अभिरा और अरमान ऋषभ से माफी मांगने वाले हैं. अभिरा और अरमान कहेंगे कि ऋषभ जैसा बेवकूफ लड़का भला कैसे मायरा को टॉर्चर कर सकता है. ऋषभ को तो मायरा जैसी लड़की सातों जन्मों में भी नहीं मिलने वाली है.

ऋषभ की पोल खोलेगा अरमान

अभिरा और अरमान की बातें सुनकर ऋषभ भड़क जाएगा. ऋषभ सबको यकीन दिलाने के चक्कर में अपनी जबान खोल देगा. अरमान के सामने ऋषभ बता देगा कि वही मायरा को स्टॉक कर रहा था. जिसके बाद कावेरी को अपनी गलती का एहसास होगा. ऋषभ की पोल खोलने के बाद अरमान अपनी सर्जरी करवाने वाला है.

अपना घर गिरवी रखेगी अभिरा

अरमान की पॉलिसी लैप्स हो जाएगी. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. अभिरा अरमान का इलाज करवाने के लिए अपनी सारी जमापूंजी लगा देगी. अभिरा अरमान के खातिर अपने घर को भी गिरवी रखने वाली है. ऐसा होते ही अरमान सर्जरी करवाने से मना करने वाला है. अरमान अभिरा को कहेगा कि वो ठीक है. अभिरा खुश होकर अरमान को बताएगी कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा. अरमान को अभिरा की कोई भी बात समझ नहीं आने वाली है. वहीं मायरा अपने पिता को लेकर परेशान हो जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…