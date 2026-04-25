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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपनी औलाद को जेल भेजकर ही दम लेगी अभिरा, घर में मचेगा कोहराम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 25 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसी वजह से मायरा को जेल हो जाएगी. ये बात जानकर अभिरा और अरमान को सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 25, 2026 7:10 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अपनी औलाद को जेल भेजकर ही दम लेगी अभिरा, घर में मचेगा कोहराम
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 25 April

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 25 April 2026: राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इस समय बवाल मचा हुआ है. मेहर की मौत हो गई है. वहीं दूसरी तरफ अभिरा और अरमान मायरा की जान बचाने में लगे हुए हैं. अभिरा के लग रहा है कि वो मायरा को आसानी से बचा ले जाएगी. वहीं मेहर का बाप हाथ धोकर मायरा के पीछे पड़ा है. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान काजल से मिलने जाते हैं. इस दौरान अरमान को कुश्ती लड़नी पड़ जाती है. दूसरी तरफ अभिरा को पता चलता है कि काजल गायब हो गई है. इस दौरान अभिरा को ये भी पता चलता है कि विद्या की वजह से ही वो और अरमान सालों पहले अलग हुए थे. अतीत का सच जानकर अभिरा बहुत आंसू बहाती है. हालांकि अभिरा के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अरमान को सच बता सके. इसी बीच 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा हेर फेर होने वाला है.

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अभिरा के हाथ से निकलेगा केस

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, विद्या अभिरा को एक बार फिर कोसने पहुंच जाएगी. अभिरा के सामने विद्या अरमान को खाना देगी. ऐसे में कावेरी भी अभिरा के लिए खाना लेकर जाएगी. अभिरा दावा करेगी कि जब तक वो मायरा बचा नहीं लेती तब तक वो कुछ नहीं खाएगी. अभिरा दिन रात एक करके सबूत जमा करेगी. वहीं जेल में मायरा अपनी मां को याद करके रोएगी. इसी बीच अभिरा कोर्ट में केस लड़ना शुरू कर देगी. मेहर के बाप के आगे अभिरा नहीं टिक पाएगी.

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अभिरा के सामने आएगी सच्चाई

अभिरा केस हार जाएगी. ये बात जानकर मायरा एक बार फिर से अभिरा को जलील करना शुरू कर देगी. मायरा दावा करेगी कि उसने अभिरा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है. अभिरा मायरा के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी. इसी बीच अभिरा को एहसास होगा कि वो एक सपना देख रही है. सपने से आंख खुलते ही अभिरा बहुत रोएगी.

विद्या की खुलेगी पोल

विद्या बार बार अभिरा के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करने वाली है. ऐसे में अभिरा अरमान को विद्या की हरकतों के बारे में बताने वाली है. सज जानकर अरमान विद्या के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करने का ऐलान करने वाला है. ये बात जाकर विद्या को सदमा लग जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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