Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात शहर छोड़कर भागेगा अरमान, अभिरा का खौलेगा खून

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 25 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में ऋषभ के जेल जते ही मायरा जश्न मनाने वाली है. इसी बीच अभिरा को एक तगड़ा सदमा लगने वाला है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: रातों रात शहर छोड़कर भागेगा अरमान, अभिरा का खौलेगा खून

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 25 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अरमान की तबियत ने अभिरा को परेशान कर रखा है. अभिरा को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो अरमान की जिंदगी बचाए. वहीं ऋषभ भी अरमान के लिए मुसीबत बन चुका है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अरमान ऋषभ को सबक सिखाने निकल जाता है. अरमान का पूरा परिवार सबके सामने ऋषभ से माफी मांगने का ड्रामा करता है. अभिरा दावा करती है कि ऋषभ जैसा भोंदू लड़का किसी को स्टॉक कैसे कर सकता है. वहीं मायरा कहती है कि ऋषभ में तो दम ही नहीं है. अरमान भी ऋषभ का मजाक बनाता है. ऐसे में ऋषभ को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने सच बोल देता है, ऋषभ की बातें सुनते ही घर में क्लेश शुरू हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

माफी की भीख मांगेगी दिशा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अरमान के सामने पुलिस ऋषभ को पकड़कर ले जाएगी. जेल जाने के नाम से ही ऋषभ डर जाएगा. वहीं दिशा को भी अपनी गलती का एहसास होने वाला है. दिशा अरमान के पैरों में पड़कर माफी मांगने वाली है. दिशा का पति, सास और ससुर भी उसे जलील करने वाले हैं. ऐसे में दिशा बताएगी कि बुआ सा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था. ये बात जानकर कावेरी को सदमा लग जाएगा. कावेरी को अफसोस होगा कि उसने अरमान के साथ गलत किया.

शहर छोड़कर भागेगा अरमान

जल्द ही अभिरा और उसकी बेटियां घर पर जश्न मनाने वाली हैं. अभिरा अरमान को बताएगी कि अगले कुछ घंटों में अरमान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. जिसके बाद अरमान परिवार के साथ आइसक्रीम खाने वाला है. इसी बीच अभिरा को पता चलेगा कि अरमान गायब हो गया है. इसी बीच विद्या अभिरा के पास पहुंच जाएगी. अभिरा रो-रोकर विद्या को सारी बात बताने वाली है.

मसूरी जाएगा अरमान

घर से बाहर निकलते ही अरमान की तबीयत खराब होने वाली है. अरमान समय-समय के साथ सब भूलने लग जाएगा. इसी बीच अभिरा भी अरमान की खोज करते हुए मसूरी आने वाली है. यहां पर अभिरा की एक और नई जंग शुरू होने वाली है. अभिरा इलाज के लिए अरमान को मनाने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…