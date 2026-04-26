Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या को उसकी औकात दिखाएगा अरमान, जेल से कैसे बाहर आएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 26 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. खबर है कि जल्द ही मायरा जेल से बाहर आने वाली है, हालांकि मायरा के बाहर आते ही अभिरा की दिक्कतें बढ़ जाएंगी.