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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या को उसकी औकात दिखाएगा अरमान, जेल से कैसे बाहर आएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 26 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. खबर है कि जल्द ही मायरा जेल से बाहर आने वाली है, हालांकि मायरा के बाहर आते ही अभिरा की दिक्कतें बढ़ जाएंगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 26, 2026 7:29 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या को उसकी औकात दिखाएगा अरमान, जेल से कैसे बाहर आएगी मायरा
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: विद्या को उसकी औकात दिखाएगा अरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 26 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. खबर है कि जल्द ही मायरा जेल से बाहर आने वाली है, हालांकि मायरा के बाहर आते ही अभिरा की दिक्कतें बढ़ जाएंगी. To Be continued...

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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