Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 26 July: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अब समय के साथ सब ठीक होने लगा है. अब सीरियल्स में सब कुछ ठीक होता है क्या भला… यही वजह है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही हैं. दावा किया जा रहा है कि सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में जल्द ही जनरेशनल लीप आने वाला है. जिसके बाद कहानी का फोकस अभिरा और अरमान से हटाकर मुक्ति और मायरा पर कर दिया जाएगा. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, अभिरा की वजह से एक बार फिर से मुक्ति और मायरा के बीच झगड़ा होने लगा है. अरमान कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी मायरा के गुस्से को शांत कर दे. मायरा अपनी थीसिस को लेकर भी परेशान होता है. कावेरी अभिरा को समझाती है कि संजय की बातों पर ध्यान देने की जरुरत नहीं है. अभिरा खुद को दोष देना शुरू कर देती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.
खबर है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक साथ 11 सितारे नजर आएंगे. टीवी एक्टर आदेश चौधरी और शगुफ्ता अली के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं. अब बताया जा रहा है कि टीवी एक्टर आदित्य गुप्ता कबीर का करिदार निभाने वाले हैं. जल्द ही कबीर मायरा क बॉयफ्रेंड बनने वाला है. खबरों की मानें तो कहानी में मायरा को कबीर से प्यार हो जाएगा. वहीं मुक्ति और मायरा के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएंगी.
कबीर और मायरा की मुलाकात से पहले कहानी में 2 साल लंबा लीप आएगा. लीप के बाद मायरा कबीर से टकराएगी. ठीक उसी समय मुक्ति को भी कबीर मिल जाएगा. मुक्ति और मायरा दोनों ही कबीर को अपना दिल देने वाली हैं, हालांकि बीर मायरा को पसंद करेगा. कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स ने अब मुक्ति और मायरा को आपस में भिड़वाने की कोशिश कर दी है. लीप से पहले ही मुक्ति और मायरा के बीच मतभेद दिखने लगे हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिरा मुक्ति और मायरा को कैसे संभालेगी. अरमान तो अभी से कोशिश करके थक गया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…