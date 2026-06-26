Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की तलाकशुदा पत्नी बनकर रह जाएगी अभिरा, सर्जरी से पहले खूब होगा तमाशा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 26 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा एक बड़े चैलेंज का सामना करने वाली है. सर्जरी में होने वाले पैसे के बारे में सोचकर अरमान घर से गायब हो जाएगा. जिसकी वजह से कहानी में एक नया मोड़ आ जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान की तलाकशुदा पत्नी बनकर रह जाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 26 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में अरमान की सर्जरी का समय आ चुका है. जल्द ही अभिरा अरमान को जबरदस्ती सर्जरी करवाने ले जाएगी. हालांकि सर्जरी होने से पहले कहानी में बहुत कुछ होने वाला है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान मिलकर ऋषभ की पोल खोल देते हैं. अभिरा और अरमान के इशारे पर ऋषभ जेल चला जाता है. ऐसा होते ही अभिरा और अरमान अपने बच्चों के साथ जश्न मनाते हैं. इस दौरान अभिरा को पता चलता है कि अरमान की जल्द से जल्द सर्जरी होनी है. अभिरा ये बात अरमान को बताती है. अरमान सर्जरी के नाम से डर जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है जिसकी वजह से अभिरा और अरमान फिर से पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे.

घर छोड़कर भागेगा अरमान

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, सर्जरी से ठीक पहले अभिरा और अरमान साथ में समय बिताने वाले हैं. साथ रहने के बाद दोनों अकेले में आंसू बहाने वाले हैं. अरमान फटाफट अपना बैग पैक करने वाला है. अरमान अभिरा को बताए बिना मसूरी भाग जाएगा. जल्द ही अभिरा को पता चलेगा कि अरमान गायब हो गया है. अभिरा अरमान को पागलों की तरह तलाशने वाला है. इसी बीच कावेरी भी अभिरा की मदद करन पहुंचने वाली है. कावेरी सबके सामने अभिरा से माफी मांगेगी. कावेरी अभिरा से पोद्दार हाउस वापस आने के लिए कहने वाली है.

अरमान के पास पहुंचेगी अभिरा

अभिरा और अरमान के बारे में कावेरी को पता चलेगा. अरमान के ट्यूमर के बारे में जाकर कावेरी को सदमा लग जाएगा. दूसरी तरफ अभिरा को पता चलेगा कि अरमान मसूरी में है. अभिरा पूरे परिवार के साथ मसूरी रवाना हो जाएगी. परिवार के लोग अभिरा को अकेले नहीं छोड़ेंगे. हालांकि इस दौरान विद्या और कावेरी का झगड़ा हो जाएगा. जल्द ही अभिरा अरमान के पास पहुंच जाएगी.

अरमान और अभिरा के सामने आएगा फिर वही पुराना सवाल

अभिरा के कहने पर अरमान सर्जरी करवाने के लिए राजी हो जाएगा. हालांकि ये काम करने के लिए अभिरा को बहुत पापड़ बेलने होंगे. सर्जर के बाद परिवार के लोग फिर से अरमान और अभिरा की शादी बात करने लग जाएंगे. परिवार दावा करेगा कि अभिरा अरमान की तलाकशुदा पत्नी बन कर रह गई है. परिवार के लोग अभिरा और अरमान पर शादी का दवाब बनाएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…