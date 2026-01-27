Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: अरमान के सामने मेहर की ऐसी की तैसी करेगी अभिरा, मायरा करेगी नया ड्रामा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा हो रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान को मायरा की टेंशन है जो वाणी से काफी नफरत करने लगी है. इसके अलावा, अब मेहर का सामना अभिरा से होगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोज नया बवाल होता है. इस सीरियल में दिखाया जा रहा है कि मायरा को वाणी से काफी दिक्कत हो रही है. मायरा वाणी को किसी भी कीमत पर फंस कंप्टीशन जीतने नहीं देना चाहती और इसी वजह से वह अरमान को अपना डांस पार्टनर बना लेती है और अभिरा का साथ छोड़ देती है. अब नया पंगा होगा. पोद्दार हाउस में मेहर आएगी और फिर अभिरा का तांडव शुरू होगा. अब शो में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा और मेहर के बीच जुबानी जंग होगी. इसके अलावा मायरा भी नया रूप दिखाएगी.

मेहर को खरी खोटी सुनाएगी अभिरा

टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपीसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अरमान और अभिरा डांस प्रैक्टिस से घर आते हैं और दादी सा को बताते हैं कि पार्टनर बदल गए है. इसके बाद दोनों ही अपने ऑफिस का काम करने निकलते हैं तभी मेहर घर आ जाती है. मेहर को देख अभिरा का खून खौल जाता है और वो मेहर से टेडी टेडी बातें करेंगी. शो में दिखाया जाएगा कि मेहर पोद्दार फैमिली के लिए खाना लेकर आएगी लेकिन अभिरा पहाड़ी अमावस्या का बहाना देकर खाना लेने से मना कर देती है और बातों ही बातों में खरी खोटी सुनाती है. इसके बाद मेहर उसे प्रसाद देती है जिसे लेने से अभिरा मना नहीं कर पाती. इसके बाद मेहर का नौकर डब्बा लेकर अभिरा के रूम में चला जाता है और वहां पर पेन ड्राइव सर्च करता है जिसमें मेहर की सच्चाई रिकॉर्ड है.

वाणी और मायरा के टक्कर में होगी तगड़ी टेंशन

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अबीर कियारा को अपने कॉन्सर्ट के कैंसिल होने की वजह नहीं बताता और दूसरी तरफ मेहर वाणी के पीछे अपने गुंडे भेज देती है और अरमान अभिरा वाणी, मायरा को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं. यहां पर अभिरा, वाणी और मायरा के टेंशन लेती है. तभी डांस कंप्टीशन में अनाउंसमेंट होती है कि बच्चों से पहले पेरेंट्स के बीच डांस कंप्टीशन होगा और अरमान अभिरा आपस की टक्कर होगी. इस मौके पर अरमान अभिरा मिलकर मायरा वाणी की दोस्ती करवाने की कोशिश करते हैं. अभिरा दोनों को बताती है कि उसका बैंड खो गया है ताकि मायरा और वाणी एक साथ ढूंढे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. मायरा और वाणी अलग अलग तलाश करने लग जाती है. इसी बीच अभिरा को टेंशन होती है कि अगर मायरा को पता चलेगा कि डांस कंप्टीशन में अरमान और उसका भी फेसऑफ होगा तो उसकी बेटी कैसे रिएक्ट करेगी. भिरा से नाराज होता है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि अगले दिन विद्या वाणी को मायरा समझ लेती है और उस पर प्यार लुटाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

