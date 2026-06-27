Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पूरे पोद्दार परिवार के मुंह पर कालिख पोत देगी कावेरी, घर में पसरेगा मातम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 27 June: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा एक बड़े चैलेंज का सामना करने वाली है. सर्जरी में होने वाले पैसे के बारे में सोचकर अरमान घर से गायब हो जाएगा. जिसकी वजह से कहानी में एक नया मोड़ आ जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पूरे पोद्दार परिवार के मुंह पर कालिख पोत देगी कावेरी, घर में मचेगा कोहराम

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 27 June: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में विद्या की वापसी हो चुकी है. वहीं कावेरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है. इन दोनों की वजह से पोद्दार परिवार में हंगामा मच गया है. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल में अब तक आपने देखा, कावेरी और विद्या आकर अभिरा से बात करती हैं. कावेरी अभिरा को बताती है कि ऋषभ की वजह से उसने अरमान के साथ गलत किया है. वहीं विद्या भी अभिरा के सामने आंसू बहाती है. इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि अरमान अपने ही घर से गायब हो गया है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. जल्द ही अभिरा पहाड़ों की सैर करने वाली है, जिसके बाद वो सीधा शादी के मंडप में पहुंच जाएगी.

अरमान को खोज निकालेगी अभिरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अचानक मायरा की चीख अभिरा के कानों में जाएगी. अभिरा को पता चलेगा कि अरमान उसके लिए एक वीडियो छोड़कर गया है. इस वीडियो में अरमान बताएगा कि वो अभिरा के लिए बोझ नहीं बनना चाहता है. ये बात सुनते ही अभिरा अरमान की तलाश में निकल जाएगी. मायरा अभिरा को बताएगी कि उसने अरमान की वॉच में ट्रैकर लगाया हुआ है. इस ट्रैकर की मदद से अभिरा अरामान की लोकेशन तलाश लेगी.

घर में मातम मनाएंगे पोद्दार परिवार के लोग

जल्द ही कावेरी परिवार के लोगों को अरमान के ट्यूमर के बारे में बताने वाली है. ये बात सुनते ही कृष को सदमा लग जाएगा. उसे अफसोस होगा कि उसने अरमान की तस्वीर पर माला चढ़ाने की बात की. वहीं दिशा भी खूब रोने वाली है. इसके अलावा कावेरी अपने घर में बवाल मचाएगी. कावेरी गुस्से में अपने परिवार की सारी तस्वीरों पर कालिख पोत देगी. कावेरी कहेगी कि उसने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया.

अरमान के साथ शादी करेगी अभिरा

जल्द ही अभिरा अरमान के पास पहुंच जाएगी. होटल में अरमान अपना नाम भूल जाएगा. इसी बीच अभिरा अरमान के पास पहुंच जाएगी. अभिरा अरमान की अच्छे से क्लास लगाने वाली है. इस दौरान अरमान अभिरा को याद दिलाएगा कि वो अब तक पति पत्नी नहीं बन पाए हैं. जिसके बाद अभिरा अपनी शादी का ऐलान कर देगी. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…