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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शर्म का चोला उतार फेकेंगे अभिरा-अरमान, मायरा को ब्लैकमेल करेगा...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 27 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा और अरमान को एक बार फिर से रोमांस करने का मौका मिलने वाला है. वहीं मायरा खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 27, 2026 6:28 AM IST
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: शर्म का चोला उतार फेकेंगे अभिरा-अरमान, मायरा को ब्लैकमेल करेगा...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 27 May: राजन शाही के जानेमाने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) का चार्म अब खत्म होने लगा है. हाल ये हो चुका है कि टीआरपी में समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो की हालत खराब हो चुकी है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा, अभिरा और अरमान अपनी खुद की फर्म खोलने की तैयारी करते हैं. इसी बीच मायरा एक लड़के से मैसेज पर बात करती है. अभिरा और अरमान अपने ही घर को ऑफिस बनाने की तैयारी करते हैं. ऐसे में कावेरी भी अभिरा और अरमान को सपोर्ट करती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मायरा खून के आंसू बहाने वाली है.

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मायरा के सामने आएगा सच

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जल्द ही मायरा को समझ आएगा कि वो किसी और से बात कर रही है जो कि सालों से उसे स्टॉक कर रहा है. मायरा ये बात मुक्ति को बताने वाली है. दोनों ये बात अभिरा और अरमान से छिपाने का फैसला करती हैं. अब मायरा और मुक्ति इस खौफ के साए में जीने वाली हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है. मायरा और मुक्ति की हरकतें देखकर अभिरा बुरी तरह घबरा जाएगी. अभिरा और अरमान को पता चलेगा कि मायरा को कोई तो परेशानी है. इसी बीच मायरा किडनैप होने वाली है.

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किडनैप होने वाली है मायरा

स्कूल में मायरा एक बुरे ट्रैप में फंस जाएगी. मुक्ति मायरा का हाल देखकर घबराने वाली है. मुक्ति मायरा को बचाने के लिए अपनी जान लड़ाने वाली है. दूसरी तरफ अरमान की तबीयत खराब होने वाली है. अभिरा अरमान की खातिरदारी में जुट जाएगी. इस दौरान अरमान अभिरा से चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाला है. वहीं दूसरी तरफ कृष कावेरी के फर्म को अपना बनाने की कोशिश करने वाला है. कृष को बाप उसे फर्म का नाम बदलने से मना कर देगा.

शुरू होगा अरमान अभिरा का नैन मटक्का

अरमान अभिरा को अपना काम नहीं करने देगा. इस दौरान अभिरा और अरमान को फिर से रोमांस करने का मौका मिलने वाला है. अभिरा और अरमान फिर से समय बिताएंगे.अभिरा और अरमान को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बेटियां खतरे में है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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