Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: वाणी पर होगा हमला... मेहर का फूटेगा गुस्सा, अरमान-अभिरा के सामने खड़ी होगी नई मुसीबत

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. सीरियल में अभिरा और अरमान की नाक के नीचे वाणी पर हमला होगा. अब वह वाणी की जान कैसे बचाएंगे. आइए आपको बताते हैं.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा की वजह से रोज नया ड्रामा हो रहा है. सीरियल में अभिरा और अरमान किसी तरह मायरा को समझा रहे हैं कि वह वाणी से नफरत न करे लेकिन मेरा लगातार वाणी से जल रही है. डांस कंप्टीशन में मायरा कुछ न कुछ कर रही है जिस वजह से अभिरा को दुख हो रहा है. बीते एपिसोड में मायरा ने अचानक ही अभिरा को छोड़कर अरमान को अपना डांस पार्टनर चुन लेता है और दूसरी तरफ मेहर अपने आदमी को वाणी को मारने भेज देती है और अब नए एपीसोड में मेहर की जान खतरे में पड़ जाएगी लेकिन अभिरा ये सिचुएशन कैसे संभालेगी, आइए आपको बताते हैं.

वाणी पर होगा हमला

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा और अरमान का डांस फेस शुरू होता है और तभी नया ड्रामा शुरू होता है. वाणी का आदमी वाणी पर अटैक कर देता है और उससे बैग खींचने की कोशिश करता है लेकिन तभी मायरा आ जाती है और उसे बचा लेती है और जोर से अभिरा का नाम चिल्लाती है. मायरा की आवाज सुनकर अभिरा डांस छिड़कर भाग आती है और वाणी को संभालती है. तभी अरमान और अभिरा कंप्टीशन के ऑर्गेनाइजर पर भड़कते हैं. इस दौरान मायरा भी वाणी को संभालती है और तभी अरमान अभिरा के सामने 2-2 पेन ड्राइव आती है जिसे देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं. अभिरा और अरमान पेनड्राइव चेक ही करने वाले होते हैं कि विनर अनाउंस हो जाते हैं.

स्कूल वालों को कोर्ट की धमकी देगी अभिरा

शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा हार जाती है और अरमान जीत जाता है. ये सुनकर वाणी उदास होकर घर जाने की जिद्द करती है. तभी अरमान अभिरा को समझाकर वाणी को पोद्दार हाउस छोड़कर आने को कहता है लेकिन अभिरा ऑर्गेनाइजर को कोर्ट की धमकी देकर वाणी की एंट्री फाइनल में करवा लेती है. इस बीच पोद्दार हाउस में तान्या मनोज को अपनी कंपनी को जॉब ऑफर करती है लेकिन सबके मना करने पर मनोज जॉब लेटर फाड़ देता है. इन सबके बीच मायरा खुशी में झूम रही होती है कि वो जीत है और वाणी हार गई, तभी अभिरा आकर वाणी को फाइनल में हिस्सा लेने वाले हैं और ये देखकर वाणी सीधा अभिरा को गले लगा लेती है. हालांकि, मायरा को ये चीज पसंद नहीं आती और वह फिर उदास हो जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

