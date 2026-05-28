Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: तो ये शख्स निकलेगा मायरा का स्टॉकर, नाम जानकर हो जाएगा अभिरा का दिमाग खराब

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 28 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा और अरमान के सामने मायरा के स्टॉकर का सच सामने आने वाला है. इस लड़के के बारे में जानकर अभिरा के साथ साथ अरमान का भी दिमाग खराब हो जाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: तो ये शख्स निकलेगा मायरा का स्टॉकर

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 28 May: राजन शाही के सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को अब बंद कर देना चाहिए. सालों बीत जाने के बाद भी ये शो लोगों का दिल नहीं जीत पा रहा है. शो की कहानी अब आउटडेटेड लगने लगी है. यही वजह है कि लोग अब इस शो को एक सिरे से नजरअंदाज कर रहे हैं. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, कृष को कावेरी समझाने की कोशिश करती है. वहीं कृष का बाप तान्या को जलील करता है. वहीं दूसरी तरफ मायरा अकेले स्टॉकर का सामना करने का फैसला करती है. मुक्ति भी मायरा के पीछे-पीछे जाती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है. जल्द ही अभिरा को पता चल जाएगा कि कोई उसकी बेटी के साथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है. इसी के साथ समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के शो में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा.

स्टॉकर का सामना करके बुरा फंसेगी मायरा

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मायरा अपने स्टॉकर को कम आंकने वाली है. वो मुंह उठाकर बताई लोकेशन पर पहुंच जाएगी. यहां आकर मायरा को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है. ऐसे में मायरा बिना देर किए अपने मां-बाप से फोन मिलाने वाली है. फोन पर मायरा अभिरा से बात नहीं कर पाएगी. ऐसा होते ही अभिरा घबराने वाली है.

अभिरा के सामने आएगी स्टॉकर की पहचान

बिना देर किए अभिरा और अरमान पुलिस की मदद लेने वाले हैं. इस दौरान अभिरा को पता चलेगा कि कौन मायरा को परेशान कर रहा है. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ऋषभ का बेटा निकलने वाला है. ये बात जानकर अभिरा को सदमा लग जाएगा. अभिरा को यकीन ही नहीं होगा कि ऋषभ का बेटा ऐसी हरकत कर सकता है. हालांकि इस घटना की वजह से मायरा और मुक्ति बुरी तरह से घबराने वाले हैं.

तलाक लेने का फैसला करेगी तान्या

इसी बीच तान्या का पारा भी हाई होने वाला है. वो कृष को तलाक देने का फैसला करने वाली है. ये बात सुनकर कावेरी और परिवार के बाकी लोगों को सदमा लग जाएगा. परिवार के लोग तान्या को रोकने की कोशिश करेंगे. हालांकि कृष तान्या से पीछा छुड़ाएगा. तलाक के केस में अरमान तान्या का साथ देने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…