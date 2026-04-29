Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'दफा हो जा यहां से...' विद्या को लात मारकर घर से बाहर करेगी कावेरी, सुनाएगी ये फरमान

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 29 April: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वो समय आने वाला है जब विद्या को उसके किए की सजा मिलने वाली है. कावेरी बड़ी ही बेइज्जती के साथ विद्या को घर से जाने के लिए कहने वाली है. वहीं अरमान भी अभिरा को तेवर दिखाएगा.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 29 April 2026: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आखिरकार वो समय आ चुका है जब विद्या की पोल खुल गई है. सलों से विद्या ने अरमान और अभिरा को बेवकूफ बनाया है. उसे लगा था कि कभी भी उसकी पोल नहीं खुलेगी. हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. मायरा के जेल से बाहर आते ही माधव ने विद्या का भांडा फोड़ दिया है. सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, परिवार के सामने माधव बताता है कि घर में बैठकर विद्या क्या चालें चल रही है. सच सुनकर अरमान को सदमा लग जाता है. वहीं विद्या परिवार के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है. विद्या अरमान के सामने अभिरा को खूब जलील करती है. विद्या की बातें सुनकर अरमान को सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

विद्या को घर से बाहर निकालेगी कावेरी

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, विद्या परिवार के सामने अभिरा को जलील करेगी. विद्या अभिरा को घर से निकालने की कोशिश करेगी. ऐसे में कावेरी विद्या को ही घर से धक्का दे देगी. अरमान अपनी मां को वापस आने घर में लेकर आएगा. कावेरी अभिरा को अपने घर मे जगह देगी. वहीं विद्या अरमान से लिपटकर खूब रोने वाली है. इस दौरान अरमान विद्या को बताएगा कि उसका अब उससे कोई रिश्ता नहीं है.

अभिरा को तबाह करने की कसम खाएगी विद्या

अरमान विद्या को अपने दिल में जगह देने से मना कर देगा. अरमान दावा करेगा कि विद्या उसके लिए एक अजनबी है. परिवार विद्या को रोते बिलखते ही चला जाएगा. विद्या अरमान के पारों में गिरकर खूब रोने वाली है. वो दावा करेगी कि सारी फसादकी जड़ अभिरा है. विद्या कसम खाएगी कि वो किसी भी हालत में अभिरा को अरमान की जिंदगी में नहीं टिकने देगी. ऐसे में विद्या, अभिरा को तबाह करने की कसम खाएगी.

अभिरा से शादी करने का ऐलान करेगा अरमान

वहीं अरमान एक बार फिर से अभिरा को अपनी जिंदगी में लाने का फैसला करेगा. अरमान अभिरा के साथ शादी करने का ऐलान करेगा. ये बात जानकर विद्या के सीने पर सांप लोट जाएगा. विद्या एक बार फिर से अरमान और अभिरा की जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देगी. इस बार अरमान अभिरा को खुद से दूर नहीं जाने देगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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