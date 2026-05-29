Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा के स्टॉकर के हाथ धोकर पीछे पड़ेगी विद्या, अभिरा को आएगी साजिश की बू

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 29 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में खुलासा होने वाला है कि ऋषभ ही मायरा को स्टॉक कर रहा है. हालांकि इस सच तक पहुंचने के लिए अभिरा को बहुत पापड़ बेले पड़ेंगे.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा के स्टॉकर के हाथ धोकर पीछे पड़ेगी विद्या

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler 29 May: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की टीआरपी लिस्ट में हाल खराब हो गया है. अनुपमा की तरह लोग सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं. हालांकि मेकर्स अब भी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी को दिलचस्प बनाने में जुटे हुए हैं. टीम को लग रहा है कि वो सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी को बचा ले जाएंगे. समृद्धि शुक्ला (Samridhii Shukla) और रोहित पुरोहित (Rohit Purohit) के सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में अब तक आपने देखा, अभिरा के पास मुक्ति का फोन पहुंचता है. इसी के साथ अभिरा को पता चल जाता है कि मायरा कहां है. अभिरा और अरमान सही समय पर आकर मायरा की जान बचा लेते हैं. मायरा की हालत देखकर अभिरा बुरी तरह से घबरा जाती है. इसी बीच सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी वजह से मायरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

स्टॉकर बनकर सबको मात देगा ऋषभ

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, ऋषभ भोला बनकर अभिरा के घर में जाएगी. यहां पर विद्या ऋषभ के पीछे पड़ जाएगी. वो ऋषभ से पूछेगी कि मायरा को परेशान करने वाला शख्स कौन हो सकता है. विद्या की बातें सुनकर ऋषभ को सदमा लगने वाला है. विद्या और कावेरी को बेवकूफ बनाने के बाद ऋषभ बहुत खुश होने वाला है. इसी बीच अरमान उस दुकान पर पहुंच जाएगा, जहां से ऋषभ से ड्रोन खरीदा था. ऐसा होने से ठीक पहले ऋषभ अभिरा और मायरा का एक एप के जरिए फोन हैक कर करेगा. ऋषभ को पता चल जाएगा कि अरमान आगे क्या करने वाला है.

ऋषभ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अरमान

अरमान को पता चलेगा कि स्टॉकर ने ड्रोन एक कैफे में खरीदा था जो कि मायरा का फेवरेट है. वहीं दूसरी तरफ मायरा की रात की नींद हराम होने वाली है. ऋषभ भी दावा करेगा कि लड़कियां कमजोर होती हैं. अभिरा ऋषभ की बातें सुन लेगी. तब भी अभिरा को ऋषभ पर शक नहीं होगा. इसी बीच अभिरा की बातें लीक होने लग जाएंगी. तब जाकर कहीं अभिरा को ऋषभ पर शक होने वाला है. जिसके बाद ऋषभ को फंसाने के लिए अभिरा एक जाल बुनने वाली है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ कैसे फंसेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…