Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान से शादी करने की घटिया चाल चलेगी मेहर, अभिरा की यादों में खोएगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया हंगामा होगा. मेहर के सिर पर अरमान को पाने का फितूर चढ़ जाएगा.

By: Kavita  |  Published: March 3, 2026 10:16 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होली पर तमाशा होने वाला है लेकिन उससे पहले अरमान और अभिरा के बीच एक बार फिर बहस होगी और अरमान एक बार फिर अभिरा का दिल तोड़ देगा. सीरियल के बीते एपिसोड में दिखाया गया है कि अरमान और अभिरा साथ में कुकिंक फेस्ट में जाते हैं और अब देखने के लिए मिलेगा कि अरमान और अभिरा अपना अपना केक रेडी कर देते हैं और तभी अभिरा अरमान से मायरा के बारे में पूछती है लेकिन अरमान जवाब नहीं देता. तभी काम करते करते अरमान से अभिरा को धक्का लग जाता है और अभिरा के हाथों केक खराब हो जाता है. इस दौरान अरमान अभिरा को खूब सुनाता है. वह अभिरा को फिर से मायरा का दिल तोड़ने के लिए कोसता है, जिस वजह से अभिरा टूट जाती है.

अभिरा के बारे में सोचेगा अरमान

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के आने वाले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि मायरा रोते रोते अपनी नेक पर टैटू बनवा लेती है. वह पापा लिखवाती है लेकिन गलती से आर्टिस्ट मां लिख देता है. मुक्ति टैटू नहीं बनवाती. इस वजह से मायरा उससे नाराज हो जाती है. दूसरी तरफ अभिरा अपना केक अरमान को लेने के लिए कहती है लेकिन अरमान कुछ जवाब नहीं देता. इस बीच मेहर का पागलपन अरमान के लिए शुरू हो जाता है. वह अरमान से शादी करने की प्लानिंग करती है. इस बात के खिलाफ मिस्टर मित्तल होते हैं लेकिन वह अपनी बेटी को रोक नहीं पाते. वहीं, रात को होलिका दहन में अरमान अभिरा के बारे में सोचता है और ये जानकर सब हैरान रह जाते हैं. तब अरमान सबको मायरा से अभिरा की बात छुपाने के लिए कहता है.

अभिरा के हाथ से बना केक खाएगी मायरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि मेहर अपने पिता के साथ होलिका दहन में आ जाती है और सबको होली पार्टी के लिए इनवाइट करती है. इस दौरान वह अरमान के आसपास ही मंडराती है. ये चीज कावेरी पोद्दार नोटिस कर लेती है, लेकिन अरमान मेहर से दूरी बनाकर रखता है. इस बीच हॉस्टल में अभिरा मुक्ति के लिए केक भेजती है और मायरा के लिए मेहर का इनविटेशन कार्ड आता है, जो होली पार्टी का होता है. मायरा अभिरा के हाथ का केक खाकर काफी इमोशनल हो जाती है. इस दौरान मुक्ति पहचान जाती है कि ये उसकी मां के हाथों से बनाया हुआ केक है. इस बीच, अरमान की हालत देखकर दादी सा अभिरा के बारे में सोचती है और उसे फोन करती है लेकिन वह फोन नहीं उठाती. अभिरा रात भर लगकर गैराज को पूरा बंद कर देती है और खुद अंदर होती है. वह होली में दूर रहना चाहती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
